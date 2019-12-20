【意甲】C朗如何煉成不老之身？將鍛煉變成習慣　嚴格控制飲食

C朗拿度在前日的意甲展現超凡體能，以神級的彈跳力，騰空近1.5秒，頂入頭槌。對於很多足球員來說，34歲已是職業生涯的黃昏，能力下滑，但C朗依然保持得到最高水平的體能。 風光背後，C朗付出甚多，他將生活奉獻給足球，以專業及自律，嚴格控制飲食及作息，勤力訓練，謝絕所有陋習，持之以恆。一個精彩的入球，反映的不只是C朗球技出眾，還有日常的無比自律。

C朗的一身肌肉，都是在健身室中努力得來的成果。他不時會將自己的健身照放上社交網站，與球迷分享。

離地71厘米﹑騰空近1.5秒，C朗拿度再度展示其驚人的彈跳力，在日前的意甲為祖雲達斯頂入奠勝一球。（路透社）

跟C朗在祖雲達斯做過隊友的摩洛哥後衛賓拿迪亞表示，C朗曾約他晚上11時去健身。他說：「在一場比賽，我及C朗都做後備，因為3日後有比賽，教練需要輪換，後來我們準備回都靈時，C朗傳來一則短訊，問我在做什麼。」

「我回覆他：『晚上11時了，我準備回家，怎樣？』他答：『想一起健身嗎？我今日沒有出汗，想去健身，你想跟我一起去嗎？』我當時完全不想，我只想回家看電視。回到都靈後，我們準備回家，只有C朗穿着短袖衫，聽着音樂去健身室。」

C朗年少時被指瘦弱，但如今他滿身肌肉。（C朗Instagram）

將鍛煉融入生活 曾是隊友的惡夢



賓拿迪亞感歎：「那時我覺得C朗不正常，他放棄了輕鬆的生活，任何時候都努力，他為足球付出一切。」C朗說過，鍛煉已經是他生活的一部分，「任何地方都可以訓練。早上起床的時候，或者上床睡覺前，你都可以在睡房中訓練腹肌。如果你視之為每日的例行之事，變成習慣，就會覺得很容易。」

C朗剛加盟曼聯時不算十分強壯，面對英超高強度的身體碰撞還較輸蝕，但經過幾年努力，他練成一身肌肉，成為世界上最優秀的球員。C朗坦言，他並非到英超踢波後才訓練肌肉，「我以前很瘦，沒有肌肉，所以由11歲起，我已經下定決心。我清楚自己的能力，但我決定比任何人都要努力。」

「我在晚上會偷偷離開宿舍去鍛煉，我開始變得更強壯，速度更快。之後，每當我經過球場，那些以前說我太瘦的人看着我，表情彷如世界末日。」

在C朗的社交網站上，有很多健身的照片。（C朗Instagram）

C朗很重視訓練及比賽後的恢復，其中一樣恢復活動是游水。他有時會跟兒子在家中的私人泳池暢泳，既可舒緩比賽的疲勞、也可增加肌力，因為游泳是一項需要用到全身肌肉的運動，包括手臂、核心及腿部肌肉。

C朗還斥資5萬英鎊（約50.8萬港元），在家中添置一台冷凍治療器，幫助肌肉修復。他得悉法國翼鋒列貝利用過這套設備，效果不俗，所以他在2013年也購入，在家中使用。C朗會進入冷凍器內3分鐘，液態氮會將肌肉冷凍到負160至200度之間，冷凍療法可以消解肌肉酸痛，減輕腫脹、發炎等癥狀。C朗家中還有冷熱水池，幫助肌肉恢復。

浸凍水及熱水浴，有助肌肉舒緩及恢復。（C朗Instagram）

生活飲食極度自律 「我能踢到41歲」



不過，最有效的恢復方法還是充足的休息。C朗說：「心理質素與體能一樣重要。訓練及體能課當然最重要，但輕鬆的生活能夠幫到我的心理及身體達到最高的水平。」

「我會在空餘時間陪朋友及家人，令我保持輕鬆的心境及正面的心態。」

「睡眠也很重要，能幫你從訓練中恢復過來。我每日都早睡早起，尤其是比賽前一晚。睡眠能夠幫助肌肉恢復，所以很重要。」

C朗表示與家人朋友一起可以減輕壓力。（C朗Instagram）

除了訓練及休息，C朗也很注重飲食，雖然他不是素食者，但他很在意食肉的份量，避免吸收過多脂肪。他的前隊友艾拉以前就分享過一次到訪C朗家的經歷，「C朗叫我：『艾拉，訓練完之後來我家。』我就應約，你懂的，訓練後我自然十分疲倦。飯桌上，一開始只有沙律及白灼雞肉，我覺得還沒有問題；（飲品方面）只有水，沒有果汁。我開始吃的時候，覺得還會有其他主菜吧，之後卻什麼都沒有。」

講到飲食習慣，C朗曾說：「我會選擇蛋白質豐富的餐單，有全麥的穀類、水果及蔬菜，避免進食含糖食物。我會定時吃飯，如果你有鍛煉的習慣，就一定要保持高能量水平，達至更佳的表現。」

C朗熱衷健身，連他的兒子也跟他一樣，練成一身肌肉。（C朗Instagram）

由於C朗平時訓練量大，體力消耗多，所以需要大量補充，「我有時會一日吃6餐，以保持足夠能量，在最高水平完成每課訓練。」葡萄牙國家隊大廚曾透露，C朗不會偏食，什麼都吃，而他最喜歡的是魚，例如金頭鯛、箭魚和鱸魚。

此外，C朗自2005年起滴酒不沾，除了因為要保持良好飲食習慣，亦因他的父親在那一年因酗酒導致肝病而逝世。

C朗如此自律及努力，更稱身體狀態仍然是二十出頭，他在2018年說過：「我現在的生理年齡只有23歲，還可以踢很多年，我覺得可以踢到41歲。」