【足球】蘇亞雷斯慶祝結婚10周年　尼馬到賀留下「MSN」合照

在「拆禮物日」，巴塞隆拿前鋒蘇亞雷斯慶祝與太太結婚10周年，兩人重新宣讀結婚誓言，美斯、佐迪艾巴及布斯基斯等巴塞隊友都攜眷到賀，而轉會到巴黎聖日耳門的尼馬亦有到場，更與蘇亞雷斯及美斯自拍一張「MSN」合照。

32歲的蘇亞雷斯及30歲的蘇菲亞結婚10年，昨日（12月26日）在烏拉圭一間酒店設宴，慶祝10周年紀錄，兩人還重新宣讀結婚誓言，十分浪漫。蘇亞雷斯向傳媒表示，這是他們兩夫妻十分重要的一天，他還笑言：「我老婆是我面對過最強的後衛，我無法逃出她的股掌之中。」

蘇亞雷斯與蘇菲亞結婚10周年。（英國《太陽報》）

蘇亞雷斯感謝太太一直以來的指導及鼓勵，他才能走在正路之上。他說：「我15歲的時候認識了一個女朋友（現任太太），令我知道足球對我的重要性。我那時總喜歡夜蒲，不愛讀書，也不願意為足球下苦工，身邊的朋友都對我有壞影響。是她令我有信心，相信自己。」

蘇亞雷斯與蘇菲亞育有3名子女。

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美斯攜家人到賀。（英國《太陽報》）

蘇亞雷斯多名巴塞隊友都有來烏拉圭出席，例如美斯、佐迪艾巴及布斯基斯都帶同太太前來，而前隊友尼馬亦有到場。尼馬還與美斯及蘇亞雷斯自拍，留下一張「MSN」合照。