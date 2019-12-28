【英超】ViuTV免費播愛華頓對紐卡素　安察洛堤爭延續不敗走勢

「拖肥糖」愛華頓出閘脫腳，展開換帥過程後明顯有起色，新帥安察洛堤上任首仗旗開得勝。 這位手執歐聯冠軍的意大利名帥，將帶領球隊首度作客，在聖誕快車「第二回合」出戰剛逢大敗的紐卡素。ViuTV99台將於今晚免費直播。（本港時間23：00開賽）

從結果而言，「解決」前任主帥馬高施華，解決了愛華頓不少問題。「拖肥糖」打吡戰作客大敗同市宿敵利物浦，連敗3場後手起刀落，由鄧肯費格遜暫代領隊出戰，直至上仗主場由安察洛堤正式督師，球隊在聯賽4仗不敗，英聯盃亦戰至互射12碼才被淘汰。

卡維特利雲狀態大勇。（路透社）

鄧肯費格遜領軍的4仗，遇上Big6其中三隊及今季異軍突起的李斯特城，球隊展現久違的拼勁，保持不敗。到上仗「肥安」領軍主場迎戰般尼，全場控球時間逾三分之二，射門次數多15次，可謂全面控制戰局，最終憑卡維特利雲（Dominic CALVERT-LEWIN）插水式頭槌一箭定江山。他在易帥後4仗聯賽得到更多機會，全部踢足並射入3球。

安察洛堤（中）上任後安排兒子擔任副領隊（左），鄧肯費格遜（右）則回歸助教。（路透社）

安察洛堤上任後亦須解決球隊本季不擅作客的問題，聯賽完成半季，作客至今僅得1勝2和6負，今回作客聖占士公園絕不易應付。紐卡素今季戰績穩定，主場效應居功至偉，開季首戰不敵阿仙奴之後，聯賽主場保持不敗，包括擊敗曼城及打和曼城。他們為應付聖誕頻密賽程，剛戰作客曼聯收起部份主力，似是留力應付今戰，以求至少在快車期取得一勝。今仗之後，他們將在主場面對李斯特城。

馬菲朗達夫上仗為紐卡素先開紀錄，惟後來被曼聯反勝。（路透社）

英超第20輪賽程（按圖放大）