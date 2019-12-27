【英超】阿仙奴愛華頓新帥領軍命途各異　奧斯爾如常正選披甲

愛華頓與阿仙奴上輪聯賽碰頭，一同上演看守領隊「暫別戰」，結果兩軍互無紀錄。安察洛堤與阿迪達在今輪英超首仗落場領軍，但二人的命途各異，「拖肥糖」在主場一球擊敗般尼；兵工廠則作客逼和般尼茅夫1：1。 另外，央視早前表明若奧斯爾在阿仙奴陣中，便將繼續「封殺」兵工廠的直播賽事，新帥阿迪達未有避諱，繼續派奧斯爾正選上場。

阿迪達首仗率兵工廠作客般尼茅夫，卻是先落後的一方，主隊的丹高士寧（Dan Gosling）門前撞射入網，在35分鐘先開紀錄。阿仙奴在下半場由隊長奧巴美揚門前建功，雙方最終打成1：1，阿迪達首仗領軍未能打開勝利之門。

阿迪達在賽後直言球隊表現比他想像中為佳，並大讚球隊今仗呈現的態度，「我在賽前相當擔心球隊先落後，但球員們以表現告訴我是多慮，球隊在落後時展示出鬥志，這個正面的態度使我十分滿意，而球隊的發揮比我想像中更好。」

阿迪達上任阿仙奴主帥後首仗，並未能旗開得勝。（路透社）

英超第19輪賽果（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

奧斯爾早前在社交網站的言論引起軒然大波，更被中國中央電視台封殺，暫停直播所有阿仙奴的賽事，並指若果奧斯爾不在陣中，便會復播阿仙奴的直播賽事，但新帥阿迪達今仗繼續起用奧斯爾任正選，並戰至75分鐘才調離場。

另外，不少中國媒體在處理奧斯爾事件上亦十分小心，其中《網易體育》在阿仙奴的出場陣容中只有10名球員，未見該名德國中場的名字。至於《新浪體育》及《懂球帝》的出場陣容未有剔除奧斯爾，惟報道上亦盡量未有提及。

奧斯爾未有受早前的言論風波所影響，今仗繼續正選上陣。（路透社）

中國傳媒處理奧斯爾的不同手法（按圖放大）

安察洛堤「地標戰」險勝般尼 球隊表現不完美但可接受

同樣首仗領軍的安察洛堤，帶領「拖肥糖」在主場迎戰般尼。愛華頓在聯賽連續兩輪賽和曼聯及阿仙奴後，「肥安」以勝仗為自己在愛華頓的生涯打響頭炮。

愛華頓憑卡維特利雲（Dominic Calvert-Lewin）的插水式頭槌建功，在80分鐘一箭定江山，助安察洛堤首仗領軍旗開得勝，亦是他執教生涯第8次在「地標戰」報捷。「肥安」在賽後表示，即使球隊今仗表現不完美，但球隊取勝仍然可接受，亦是特別的一天。

安察洛堤接受球隊今仗的表現，並指是特別的一天。（路透社）

愛華頓的卡維特利雲的插水式頭槌，一箭定江山。（路透社）

英超第20輪直播賽程（按圖放大）