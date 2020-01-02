【英超】利物浦追趕阿仙奴無敵封王偉業　高普：不怕輸波

阿仙奴2003至04年無敵封王，利物浦在16年後有機會再達成這壯舉。不過，在周五（3日）主場對錫菲聯之前，「紅軍」領隊高普（Jurgen Klopp）表示輸波絕對有可能，亦不怕會吞敗，因為輸波是有可能的比賽結果之一。

利物浦踏入2020年首戰於主場鬥今季表現不俗的錫菲聯，「紅軍」自去年1月主場與李斯特城打和後，已在晏菲路連贏17場英超比賽，自2017年4月起更是主場聯賽50場不敗。「紅軍」現時以18勝1和於聯賽榜高據榜首，英國傳媒認為他們有能力達成阿仙奴在2003至04年聯賽無敵封王的壯舉，但高普指球隊絕對有可能會輸波。

利物浦自去年1月後於晏菲路未嘗一敗。（Getty Images）

阿仙奴2003至04年不敗封王。（Getty Images）

「以我們現時的處境不用害怕輸波，但仍要記住有可能會輸。它是3種結果的其中一種，要不是贏，就是和或輸。」高普在對錫菲聯賽前記者會說道。「我不停為不少事感到擔憂，我也不想這樣，我也想活得輕鬆一點，可是不可能。」

利物浦於主場已連贏17場。（Getty Images）

雲格帶領阿仙奴「不敗封王」，高普也想知道其心情：「我不知道雲格在不敗封王那一季時心境如何，是否在開波前就知道贏定了。可惜我不是這樣有信心的人，如果是就好了。不過，我只能說我們不怕輸波，我從不害怕失敗。」高普又指自己為贏波會制定不同的計劃，但結果仍是不可能一早就預計到。

高普認為不用害怕輸波。（Getty Images）

高普：狼隊一戰告訴紅軍仍要努力

利物浦上仗於晏菲路多得VAR以1球險勝狼隊，雖然保住了不敗金身，但他對球隊的表現不太滿意，這名德國籍教頭亦指球員亦不滿自己的表現。「我不知道他們賽後說了什麼，但我們一點都不滿意自己在比賽的表現。」

贏波雖然高興，但高普直指：「比賽告訴我們仍有不少地方需要改善，亦將想法即時告訴他們。我很高興全取3分，但我們一定要繼續努力改進，我不會說謊，說什麼一切都沒問題，因為我們一定會繼續進步。」