【英超】熱刺作客修咸頓一球飲恨　摩連奴賽後滿肚牢騷

熱刺前線主力哈利卡尼大腿受傷退下火線，作客修咸頓一球落敗，賠了夫人又折兵，未知何時復出。摩連奴在今仗因為離開熱刺的後備席而領黃牌，更在賽後諷刺修咸頓的教練是「白痴」。

狀態反覆的熱刺，在「快車期」尾聲作客修咸頓，可惜被主隊箭頭艾格斯（Danny Ings）接應長傳，瀟灑擺脫艾達韋列特建功，在上半場17分鐘先開紀錄，哈利卡尼在下半場中段接應隊友傳中近門得手，可惜經視像助理裁判（VAR）翻查後，哈利卡尼輕微突出而越位，該名熱刺尖刀更因為該入球，不慎觸傷左腳大腿而退下火線，結果熱刺作客一球飲恨。

摩連奴自11月底接掌熱刺以來，今仗已是第3場聯賽敗仗，而一直以防守穩健見稱，但他帶領熱刺的11場各大賽事中，已經錄得18個失球。

丹尼艾格斯（左）上半場瀟灑挑過艾達韋列特，為修咸頓攻入全場唯一入球。（路透社）

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哈利卡尼入球無效，更令該名主將受傷離場，而中場尼當比利亦在上半場退下火線，直認對球隊未來數仗一定有影響，「哈利卡尼在『快車期』踢足每一分鐘，對他來說負荷甚大，加上疲勞更容易受傷，而大腿的受傷必定是壞事，當現時未知他的傷勢是否嚴重。尼當比利經常受傷，他在復出一仗後再次傷出，這個狀況與季初無異。」

摩連奴在今仗亦滿腔牢騷，更指修咸頓的球僮故意拖慢球賽，使他們未有足夠時間追和。摩連奴同時怒轟VAR的判決，諷刺不如全以VAR執法，「球證明顯不是球賽的執法者，倒不如將VAR變成VR（視像裁判，Video Referee），球證現時一切決定亦倚重VAR的判決，這是一個十分奇怪的狀況。」

哈利卡尼在「食詐糊」寢，隨即因拉傷而被換出。（路透社）

另外，摩連奴今場被球證出示黃牌警告，因為他在下半場中後段離開熱刺的戰術指導區，並走向修咸頓的後備席，更探頭偷看對方守門員教練的筆記。摩帥接受自己的黃牌警告，「我向對方的教練有不少壞話，顯然有冒犯性，亦對一名『白痴』太過粗魯，所以黃牌警告是相當合理。」

摩連奴因為離開熱刺的戰術指導區，結果被球證以黃牌警告。（路透社）

摩連奴前往對方的後備席，偷看對方的陣容。（Twitter截圖）