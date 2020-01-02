【英超】曼城力克愛華頓　捷西斯梅開二度　哥帥：阿古路不可替代

哥迪奧拿與安察洛堤兩名前拜仁教頭，如今在英超賽場對碰，曼城憑箭頭加比爾捷西斯在下半場7分鐘內梅開二度，協助球隊以2：1力克「拖肥糖」，亦是哥帥在執教生涯首度擊敗「肥安」。

曼城在「英超快車」的尾聲，主場與愛華頓交手，由哥迪奧拿領軍的曼城，若要保持爭標希望，除了餘下賽事沒有失分空間外，亦要寄望榜首的利物浦失分，難怪哥帥賽前表示只好聽天由命。

哥迪奧拿今仗改以343迎戰「肥安」率領的愛華頓，前線由加比爾捷西斯取代阿古路擔正，配合馬列斯及小將菲爾科頓（Phil Foden）攻堅。

加比爾捷西斯夥拍馬列斯及科頓攻堅，取得不錯的效果。（路透社）

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菲爾科頓在上半場撞射入網，但助攻的馬列斯越位在先，入球無效，及後馬列斯在禁區內倒地，但經過視像助理裁判（VAR）翻查後，未有吹罰12碼，而該名阿爾及利亞翼鋒在上半場末段連番施射亦無功而還。加比爾捷西斯在易邊後接應根度簡傳送，扣入大位熨射打破僵局。「耶穌仔」在7分鐘後左腳近射再建一功，在58分鐘射成2：0。取代停賽艾達臣把關的巴禾失誤，李察利臣在71分鐘追成較接近紀錄，但「藍月亮」力保勝局至完場，以2：1力克愛華頓全取3分，繼續排在利物浦及李斯特城後的第3名。

安察洛堤與哥迪奧拿在英超交手，二人在開賽前先禮後兵。（路透社）

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+ 5 + 4 + 3

加比爾捷西斯的把握力雖然屢被批評，今仗錄得今季第2次梅開二度，更有機會演帽子戲法，但被比克福特多次化解，哥帥在賽後盛讚該名巴西前鋒，但同時強調阿古路在隊中的獨特位置，「捷西斯依然相當年青，而他一天比一天進步。阿古路在球隊當中是不可替代，他多年來為曼城貢獻的一切，對球會及球迷亦意義重大，但同時他的年紀亦未必可以應付所有賽事，我們必須有球員作為他的替補，而二人擁有不俗的關係。」

加比爾捷西斯7分鐘內梅開二度，協助曼城力克愛華頓。（路透社）

哥迪奧拿在執教生涯曾兩度與「肥安」交手悉數告負，今仗終於擊敗安察洛堤，哥帥深知爭標形勢極被動，但他亦不會就此放棄，「即使現時球隊與利物浦距離依然遙遠，令人相當氣餒，但我們並不會放棄。球隊在今仗踢出水準，希望繼續保持這氣勢，在未來的足總盃及聯賽盃全力爭標。」