【足球】經理人批巴塞隆拿輕視迪歷特　透露投祖雲達斯理由

球壇超級經理人拉奧拿（Mino Raiola）繼日前因普巴的發展狠批曼聯後，周四（2日）又突然開腔批評巴塞隆拿，指該支西甲班霸在收購馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）時態度差勁，使轉會未能完事，並解釋該名20歲荷蘭後防新星最終選擇轉投意甲豪門祖雲達斯的原因。

迪歷特去季於阿積士表現出色，帶領這支荷甲勁旅殺入歐聯4強及奪得聯賽冠軍，去年夏季以7500萬歐元轉投祖雲達斯。基亞連尼（Giorgio Chiellini）開季首戰就膝蓋韌帶撕裂，令迪歷特更快殺入正選行列。雖然在「老婦人」初期表現一般，但這名荷蘭新星表現愈來愈好。

迪歷特今季以7500萬歐元投祖雲達斯。（Getty Images）

拉奧拿指巴塞隆拿認為收購法蘭基迪莊，迪歷特就會跟住加盟。（Getty Images）

外國傳媒本來盛傳迪歷特會跟隨阿積士隊友法蘭基迪莊（Frenkie de Jong）的步伐，於去年夏天轉投巴塞隆拿，但最終該名後防年青球員選擇轉投祖雲達斯，其經理人拉奧拿周四解釋當中發生了什麼事。

「巴塞以為迪莊加盟了，迪歷特就會跟着來投，他們視他如一片芝士一樣。」在拉奧拿眼中，巴塞視迪莊為主菜，而迪歷特只是漢堡包內的一片芝士配菜而已。

因為基亞連尼重傷，迪歷特很快就取得正選機會。（Getty Images）

誠然，假如迪歷特真的加入巴塞隆拿，他將要與碧基（Gerard Pique）、基文迪朗格勒（Clement Lenglet）及烏姆迪迪（Samuel Umtiti）爭正選席位，要成為正選一點都不容易，所以拉奧拿認為巴塞求購迪歷特是個錯誤：「巴塞想得到迪歷特的原因錯得離譜，他們怎會認為碧基這樣級數的球員會讓出自己的位置？」

拉奧拿又指對迪歷特而言，最重要的是上陣時間而非周薪，當決定不去巴塞時，該名前阿積士隊長向拉奧拿說希望去防守的「哈佛大學」，最後以天價轉投祖雲達斯。