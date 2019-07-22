【意甲】迪歷特疑因家族遺傳問題被曼聯放棄　首度開腔回應

馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）在今夏轉會市場引來不少歐洲大球會的垂青，結果他揀選祖雲達斯，而該名年青荷蘭守衛在國際冠軍盃首度上陣。迪歷特接受荷蘭雜誌《Voetbal International》的訪問時，談及他選擇今夏的轉會選擇。

迪歷特早前經過兩個月考慮後，才決定加盟意甲班霸祖雲達斯，而迪歷特亦在新加坡舉行的國際冠軍盃，首次披上「老婦人」球衣上陣。迪歷特後備上陣大概半個小時，可惜球隊被哈利卡尼的笠射絕殺落敗。

新加盟祖雲達斯的迪歷特（右）今仗首度披甲上陣。（路透社）

今夏焦點轉會（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

曼聯亦是其中一支青睞迪歷特的球隊，但曾經傳出曼聯方面認為迪歷特有潛在超重的可能性，而放棄羅致迪歷特，該名前阿積士隊長接受荷蘭雜誌《Voetbal International》訪問時，開腔回應此事。「當我看到報道時，我不禁大笑起來，雖然我有清晰的頭腦，但亦使我感到疲累，因為每天也有不同的報道。突然有報道指我的父親超重，所以有球會因此而放棄羅致我。不過，畢竟球會的轉會交易是球會之間的事，我亦未能有太多的參與。」

迪歷特表示看到關於曼聯收購他的報道時，他不禁笑出來。（Getty Images）

季前熱身賽直播賽程（按圖放大）

迪歷特在早前亦向荷蘭報章《每日彙報》（Algemeen Dagblad）表示，他並不會因為薪酬而影響他的轉會決定，金錢絕對不是我選擇球隊的首要條件，所以未有加盟法甲班霸巴黎聖日耳門。

據報迪歷特以7500萬歐元的轉會費加盟祖雲達斯，並簽約5年，僅次荷蘭國家隊的隊友雲迪積克，成為史上身價第2高的後防球員。

迪歷特經歷兩個月後，終於加盟祖雲達斯。（祖雲達斯官方Twitter圖片）