【國際冠軍盃】祖雲達斯挫國際米蘭　迪歷特擺烏龍　保方屢救12碼

41歲的保方寶刀未老！ 在昨晚的國冠盃比賽，祖雲達斯與國際米蘭法定時間賽和1：1，兩隊踢了6輪12碼，今季回巢祖記的保方全部到「捉到路」，撲出其中3球，助球隊以4：3勝出。

昨晚有兩場國際冠軍盃，其中較受關注的是，祖雲達斯在南京鬥國際米蘭，兩隊在法定時間踢成1：1。國米開紀錄的入球來自祖記新援馬菲斯迪歷特的擺烏龍，在國米的角球攻勢中，這名荷蘭新星伸腳攔截，但情急之下一腳將皮球踢入自己龍門。在10分鐘，國米領先1：0。

馬菲斯迪歷特上半場在防守角球時擺烏龍。（Getty Images）

迪歷特擺烏龍入球片段：

至於祖記扳平的一球亦有點運氣，C朗拿度主射罰球，省中人牆彈高，笠過門將入網，幫「斑馬軍團」在68分鐘追平1：1。

C朗拿度下半場主射罰球，省中人牆彈高入網。（Getty Images）

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C朗罰球入波片段：

祖記及國米法定時間各入一球，平分秋色，要互射12碼分勝負，輪到今季回巢祖記的保方表演。41歲的保方把關，在頭5輪12碼，保方全部都撲對了方向，其中救出了蘭奴捷亞及朗高的射門，而在第5輪，他差點救出尼高路巴列拿的一射，他撲到後皮球經他的腋下入網。

雖然保方神勇，但祖記亦有兩名球員射失，兩隊仍打成平手。在「突然死亡」的第6輪，保方撲出保查華利路欠角度的一射，之後美列迪美羅為祖記射入，祖記在互射12碼贏4：3。

保方在下半場後備上陣，在互射12碼把關。（視覺中國）

保方及C朗老友鬼鬼。（Getty Images）

祖記教練沙利賽後點評球員，他沒有怪責迪歷特擺烏龍，「迪歷特在我們形勢最差的時段上陣，但他不需為此負責任。」沙利大讚表現神勇的保方，他說：「保方擁有過人的力量，他是天生的戰士。他隨時候命，在互射12碼的表現無與倫比。」

同日另一場國冠盃，賓菲加以2：1贏費倫天拿。

祖雲達斯對國際米蘭精華片段：