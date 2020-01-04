【英足總盃】前列殺手盃賽狹路相逢　狼隊第3圈激鬥曼聯

英格蘭快車檔期最後一擊迎來英足總盃第3圈事，將有兩場全英超球隊互撼，狼隊將於周六（4日）主場鬥曼聯，「紅魔」有多名主力未能出賽，面臨嚴峻考驗。 體育直播平台「體通天下」擁有今屆英足盃的香港獨家轉播權，本周末將有多場足總盃第3圈比賽直播，周六焦點賽事為本港時間深夜1時30分開賽的英超對碰，由狼隊對曼聯。

狼隊及曼聯今季對前列球隊每每都有不俗表現，狼隊今季對現時聯賽Top 6球隊，錄得1勝2和3負的成績；雖比去季遜色，但除了對車路士以2：5大敗外，他們不敵熱刺及利物浦兩場都十分緊湊，遭熱刺絕殺，輸利物浦更可以說是輸在VAR手上。

狼隊今季對前列球隊代表作莫過於以2：0擊敗曼城。（Getty Images）

狼隊季初曾在主場以1：1賽和曼聯，當時他們受歐霸外圍賽影響，聯賽開季表現慢熱，但表現漸入佳境，更曾一度殺入前5，惟最近先後不敵利物浦及屈福特，使得他們回落到第7位。

狼隊作客利物浦一戰因VAR而慘食詐糊。（Getty Images）

至於曼聯今季表現雖然持續不穩，但他們對前列球隊表現十分出色，車路士、李斯特城、熱刺及曼城對他們都要輸波而回，令榜首利物浦今季首度失分的亦是「紅魔」。惟他們多次於中下游球隊失分，12月快車期更以0：2不敵當時榜末的「魚腩」屈福特，香港球迷戲稱他們成為了新的「英超羅賓漢」。

普巴接受手術將要休養一個月（Getty Images）

普巴接受手術將休戰一個月

曼聯最近在英超「仙魔大戰」作客0：2不敵阿仙奴，香港球迷開玩笑指「兵工廠」取3分之外，亦贏得了「弱隊認證」。紅魔該戰沒有主力之一保羅普巴（Paul Pogba）出場，這名法國中場今季受傷患困擾，最近更要接受手術治療足踝傷勢，面臨休戰一個月，欠缺其創造力，紅魔進攻受到一定影響。

除了普巴外，曼聯領隊蘇斯克查（Ole Gunnar Solskjaer）亦證實麥湯文尼（Scott McTominay）亦因膝傷未能上陣。曼聯殘陣鬥狼隊，在英足總盃要再進一步絕不容易，今戰定有一番激戰，萬勿錯過。

足總盃第3圈直播時間表（1月4日） 晚上8：30 羅奇代爾 VS 紐卡素 晚上8：30 般尼 對 彼德堡 晚上8：30 伯明翰 對 布力般流浪 晚上11：00 普雷斯頓 對 諾域治 晚上11：00 富咸 對 阿士東維拉 晚上11：00 修咸頓 對 哈特斯菲爾德 深夜1：30 曼城 VS 維爾港 深夜1：30 狼隊 VS 曼聯 深夜1：30 李斯特城 對 韋根 體通天下（Sports2World）App直播

曼聯今季表現不穩，蘇斯克查（右）受到不少壓力。（Getty Images）

足總盃第3圈直播時間表（1月5日） 晚上10：00 車路士 對 諾定咸森林 晚上10：00 水晶宮 對 打比郡 晚上10：00 米杜士堡 對 熱刺 深夜12：00 利物浦 對 愛華頓 深夜2：15 基寧咸 對 韋斯咸 體通天下（Sports2World）App直播

足總盃第3圈直播時間表（1月6日） 深夜3：55 阿仙奴 對 列斯聯 體通天下（Sports2World）App／無綫85台直播