【英超】阿仙奴主場兩球淨勝曼聯　阿迪達取執教生涯首勝

阿仙奴經歷英超4場不勝後，在「快車期」最後一仗主場迎戰曼聯，由尼高拉斯比比及柏柏斯達夫普路斯在上半場各建一功，結果兩球淨勝紅魔鬼，取得阿迪達上任以來首場勝仗。

兩支由球會名宿領軍的「Big 6」球隊，在英格蘭時間元旦日對碰，曼聯挾兩連勝之勢，作客鬥4場不勝的阿仙奴。力求打開勝利之門的阿迪達，今仗派出奧巴美揚、拿卡錫迪及尼高拉斯比比合作攻堅；早前傷癒不久的普巴再度缺陣，前兩場都有進帳的馬迪爾及拉舒福特則繼續同在陣中。

阿迪達上任阿仙奴主帥，終於取得首場勝仗。（路透社）

兩名名宿教頭在開賽前亦有講有笑。（路透社）

英超第21輪賽果（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

【英超專頁】最新消息、賽程表、直播資訊合集（按此）

今季以7200萬鎊轉會費加盟阿仙奴的尼高拉斯比比，表現一直受批評，但該名法國球員在今仗表現活躍，在上半場8分鐘便射破曼聯的大門，及後在右路突破擺脫對方守衛後傳中，惟隊長奧巴美揚一射高出。比比在前場截走迪基亞的傳球後，左腳扣過對手起腳，惜中柱彈出，雖未能取得今仗第二個入球，但比比在上半場末段開出角球，間接造就隊友建功，迪基亞撲出不遠，被柏柏斯達夫普路斯在門前近射得手。

即使蘇斯克查在下半場換入格連活特及馬達嘗試收復失地，可惜未能追近比數，結果兵工廠兩球淨勝報捷，阿迪達終取上任後首場勝仗，球隊暫時以27分升上第10位。熱刺﹑錫菲聯及狼隊齊齊告負，曼聯即使落敗，仍能以31分暫列第5位。

尼高拉斯比比今仗表現突出，更獲選為今仗最佳球員。（路透社）

柏柏斯達夫普路斯上半場末段近門建功，為阿仙奴鎖定兩球勝局。（路透社）

阿迪達與奧斯爾曾經是場上隊友，但如今二人關係改變，阿迪達明言若奧斯爾表現未有改善，舊隊友亦「無情講」。「奧燒」雖然在今仗未有錄得任何入球或助攻，但他今仗踢足全場表現積極，全場一共跑動11.54公里，是今仗全隊之冠，難怪阿迪達在完場後大讚奧斯爾，並給予他一個擁抱，在奧斯爾臉上亦出現久違的燦爛笑容。