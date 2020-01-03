【英超轉會】曼聯中場荒普巴開刀缺陣6周　阿仙奴張伯斯重創收咧

復出僅兩仗的曼聯中場普巴，在近兩仗再度缺陣。英國《每日郵報》消息指該名法國中場在周四（2日）完成手術，希望根治困擾已久的足踝問題，將缺陣一段時間。 另外，阿仙奴中堅張伯斯左膝十字韌帶重創，今季大有機會報銷，而新帥阿迪達盛傳將羅致球員，解決中堅的問題。

曼聯中場普巴今季僅在聯賽上陣7場，在10月起因足踝問題而缺陣，久休近3個月後，終在「英超快車」期間復出，並在對屈福特一仗中後備入替，及後在「拆禮物日」亦上陣半場的時間，但他在近兩場未被列入大軍名單中，蘇斯克查曾在記者會上指普巴依然被足踝舊患所困，所以未有派他落場。

英國傳媒《每日郵報》消息指，普巴在周四已接受手術，希望根治足踝的傷患，預料至今休息6星期。

英國傳媒指普巴已在周四完成手術，預料休養至少6星期。（Getty Images）

普巴久休復出，但僅後備入替兩場便再度缺陣。（Getty Images）

普巴以外，另一紅魔鬼中場麥湯米尼早前因膝傷問題，預計休養8星期，使曼聯的中場線有甚大影響，現時可選用的中場中球員只剩下費特及馬迪。不少英國傳媒透露，曼聯或在冬季轉會窗求購紐卡素年輕中場桑恩朗史達夫（Sean Longstaff）及今季表現突出的諾域治中場簡威爾（Todd Cantwell），而維拉隊長基亞利殊（Jack Grealish）及李斯特城的占士麥迪臣盛傳亦是紅魔鬼的獵物之一。

紐卡素的桑恩朗史達夫，傳聞再度成為曼聯的轉會目標。（Getty Images）

盛傳曼聯另外三名「小鮮肉」收購目標（按圖放大）

張伯斯提早收咧 或羅致RB萊比錫中堅作替補

另外，阿仙奴中堅張伯斯（Calum Chambers）在「倫敦打吡」中因傷退下火線，及後檢查顯示該名英格蘭守衛左膝十字韌帶重創，預料休養6至9個月，意味今季將不會重返賽場。阿仙奴主帥阿迪達已揚言希望在冬季轉會窗增兵，鞏固球隊的後防線，而傳聞RB萊比錫的法國中堅烏柏美卡奴（Dayot Upamecano）是目標人選之一。

阿仙奴中堅張伯斯在「倫敦打吡」退下火線，因左膝十字韌帶重創並料休養6至9個月。（Getty Images）

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