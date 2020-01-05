【足球】傑志兩舊將烏拉圭「團聚」　華杜斯加盟彭拿路追隨科蘭

烏拉圭球星科蘭（Diego Forlan）退役後在去年12月展開教練生涯，首支執教球隊正是他曾效力的烏拉圭超聯勁旅彭拿路。 在為新東家增兵之時，科蘭將目標轉向曾一同效力傑志的舊隊友，並成功邀得匈牙利中場華杜斯加盟。 華杜斯去年8月離開傑志後，一度重返匈牙利的母會布達佩斯捍衛者，科蘭的邀請卻使他「無法拒絕」。

早前已傳出華杜斯即將加盟由科蘭執教的彭拿路，這位前傑志中場早前離開匈牙利球隊布達佩斯捍衛者後（Honved），昨晚被烏拉圭傳媒「捕獲」抵達烏拉圭首都蒙特維多機場。34歲的華杜斯受訪時，直言：「科蘭的邀請，是不可能拒絕的。當然，我在烏拉圭踢球也需要背負匈牙利的名聲，這個很大的責任，但我已急不及待要開始了。」

彭拿路主帥科蘭（右）曾效力港超聯球隊傑志。（資料圖片）

華杜斯（後排右三）及科蘭（後排右二）曾一同效力傑志。（資料圖片／李澤彤攝）

談及獲科蘭邀請，華杜斯坦言驚喜：「他在我的印象中還是個球員而不是個教練，我看到他成為彭拿路教練的新聞時，也相當驚訝！但對他和我來說，這也是新一頁的開始。」

外貌嚴肅的華杜斯在港落班時，常向傳媒展現幽默感，他剛抵達烏拉圭已不忘展示冷面笑匠的本色，烏拉圭傳媒《Telemundo》指他受訪時被問及「你是來踢球的嗎？」華杜斯則回應：「是啊，我們什麼時候一起踢一場？」報道指，華杜斯將在周一（6日）開始隨隊操練。

華杜斯被拍得抵達烏拉圭首都蒙特維多機場。（padreydecanocom@twitter）