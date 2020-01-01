【港超聯】南區打響2020年頭炮　大埔五連敗　亞冠前料增兩將

2020年港超聯首場賽事，由冠忠南區在旺角大球場鬥和富大埔。元旦日港島區雖舉行大型公眾活動，惟今場仍有897名球迷入場觀戰，結果大埔承接去年頹勢，以1：2不敵南區，各項賽事錄得5連敗。 大埔即將代表香港出戰亞冠盃外圍賽，惟球隊在辛祖解約後，守門員陸平中也受傷，此役把關的何銳亦嚴重失誤。外界質疑「綠戰士」有否足夠實力迎戰，主教練馮凱文賽後為此作出回應。

南區早前有高美斯離隊，前鋒夏志明是役也因病缺陣，派出查維斯夥拍迪亞高攻堅。至於大埔在守門員陸平中受傷下，此仗由何銳把關；勞高、杜度及中村祐人等主力復任正選，倒戈的陸志豪、陳文輝及車潤秋則悉數擔正。

中村祐人早段迎頂中楣，差點助大埔先開紀錄。（袁志浩攝）

南區對大埔的今年首場港超聯精彩戰況（按圖放大）

+ 7 + 6 + 5

陳文輝倒戈食詐糊

大埔初段靠金玟基右路斬中，中村祐人搶先川瀨浩太一步、插水式頭槌攻門，不過卻中楣而出。戰況及後陷入膠着，直至33分鐘，南區才憑許宏鋒威脅大埔防線，此子左路助攻推順後起腳，惟射門未能命中目標。8分鐘後，中村祐人再策動攻勢，禁區外腳面挑球入禁區，接應的陳文輝第一時間左腳窩利抽遠柱入網，卻越位在先，慘食「詐糊」，半場兩軍互交白卷。

南區下半場5分鐘打開紀錄，狄卡奧右路傳中，陳肇鈞飛身一頂中楣，不過仍有查維斯近門補中，助南區領先。南區翼鋒迪亞高58分鐘因傷退下火線，主教練鄭兆聰卻決定由中堅列文入替，維持3後衛陣式外，更將川瀨浩太推前任防中，為求守住勝果。

陳文輝入球後被判越位，感到相當失望。（袁志浩攝）

何銳送大禮 解圍反彈查維斯入網

戰至79分鐘，正當大埔搶回不少攻勢之際，「綠戰士」守門員何銳卻犯下致命錯誤。他接應回傳後解圍時省中衝前的查維斯，皮球反彈入網，南區藉此「大禮」拉開比分至2：0。不過大埔尾段並未放棄，許嘉樂及勞高的連環近射雖被謝德謙救出，但中村祐人補時階段頭槌為大埔破蛋。最終南區在2020年首戰以2：1擊敗大埔，並升至季席，僅以4分落後榜首的富力R&F；大埔則穩守第6。

何銳大意犯錯令球隊落敗，步離球場時難掩失落。（袁志浩攝）

梅開二度的查維斯，繼續追趕神射手寶座。（袁志浩攝）

大埔急需補強 亞冠外前料增兵

何銳一次大意令球隊斷送分數，大埔主教練馮凱文賽後也感到相當無奈，惟他強調球員要承擔結果。馮凱文又指，因補賽關係，球隊將連續3戰遇上南區，希望球員能盡快於低落的士氣中調整過來，重返勝軌。

另外，以聯賽冠軍身份代表香港出戰亞洲賽的大埔，1月21日將作客馬來西亞吉打，參加亞冠盃外圍賽次圈，惟球隊目前人腳跟實力引起球迷疑慮。馮凱文回應時指擁有專業教練資格的外籍新教練有望日內公布，而球隊亦有意羅致新守門員，相信可盡快落實，「陸平中傷勢比預期輕，料可趕及亞冠外前復出；辛祖是入球保證，他的離開難免影響很大，勞高今日也是『紮住踢』，球會正尋找新外援前鋒。」