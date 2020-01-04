【菁英盃】傑志小勝賀上陣第250場　黃洋寄語後輩珍惜緣份

筆者入行至今，從沒見過傑志中場黃洋笑得如此開懷、燦爛。這位「藍鳥」隊長周六（4日）在菁英盃鬥標準流浪一戰擔正，完成為球會250次披甲的紀錄，賽後他接受隊友及球迷的祝福，罕有地放下平日嚴肅的一面。

一如外界所料，傑志隊長黃洋今日於菁英盃鬥流浪時正選披甲，繼盧均宜、王振鵬及林嘉緯後，成為第4位創下「藍鳥」250場上陣紀錄的球員。這位中場此役再度客串中堅位置，跟艾里奧鎮守防線中路；「大哥」也似乎明白今日比賽意義重大，出場時特意望向傳媒鏡頭，享受踏入此里程碑的每個時刻。

「藍鳥」最終如願獲勝，上半場先憑蘇沙在11分鐘，接應鞠盈智妙傳建功。雖然前鋒洛迪古斯於60分鐘主射12碼宴客，遭流浪守門員盧兆崎救出極刑，但傑志結果仍守住1：0勝局，以勝利向隊長黃洋送上祝賀。

看似不經意，但記者還是發現了黃洋特意望向了鏡頭的一方，相信大哥也明白今場意義重大。（袁志浩攝）

黃洋大哥第250場為傑志披甲（按圖放大）

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感激前隊長 願後繼有人

完場後黃洋跟前隊友安基斯，以及部份隊友逐一擁抱，平日予人印象嚴肅的他走向場邊時，臉上也罕有地露出笑容。傑志賽後為黃洋舉辦簡單的紀念儀式，分別由副會長譚偉棠及席馮泳勤送贈紀念獎座及印有「250」字樣的球衣。黃洋發表感言時，除了向會長伍健跟前主教練朱志光致謝，也提及已離開的前隊長，「多謝盧均宜、林嘉緯及朱兆基，在我初到埗時協助我克服許多困難，令我很快適應職業球員身份，並了解傑志的風格及踢法。」

每位「藍鳥」球迷，都為黃洋的職業球員生涯添加趣味；每位教練跟職員，也讓他放心在場上發揮自己。黃洋沒有忘記在這250間為他送上支持的每一張臉孔，他也語重心長地勉勵隊中的年輕球員，「希望你們可跟我一起珍惜與傑志的緣份，我相信年輕球員中定能有第5、甚至第6位可達成此里程碑（250場上陣）的球員；我也希望所有球迷，都可齊心見證這些紀錄再誕生的場面。」據了解，目前傑志老將丹尼已為球會披甲逾200場，惟由於他年紀漸長，能否完成此紀錄仍屬未知數。

「藍鳥」球員賽後列隊迎接黃洋，祝賀他達成250場上陣的紀錄。（袁志浩攝）

很難得在大哥身上看見這樣開懷的笑容，他的隊友艾里奧（左），今場也為傑志披甲第100場。（袁志浩攝）

透露為準備感言而苦惱 自喻「四大天王」

黃洋事後接受傳媒訪問，心情甚佳。他透露賽前也難免有一點緊張，不過竟非因擔心比賽表現，卻是為儀式上的發言而煩惱，「直至現在，最不習慣的仍是用廣東話去表達自己，始終這非我的母語。所以也要『做功課』，準備內容、字眼及發音。」「大哥」果然是「大哥」，就連感言也預備得一絲不苟，不過他很快便放鬆下來，「今日很開心，畢竟紀錄目前只得4位球員做到，就像是四大天王。幸好比賽也取勝了，雖然表現不理想，但很鼓舞，至少大家在儀式上很開心。」

縱使訪問氣氛輕鬆，記者們都為這位港足隊長高興，但「大哥」風格始終如一，最後也不忘以自身經歷寄語一眾後輩。「要在殘酷的競爭中生存，就切記不要放棄、堅持夢想。」黃洋說的這句話，值得每位擁有夢想的香港人牢記。

有球迷在場邊掛起黃洋歷年在傑志的球衣，這位隊長又能再效力多少季？（袁志浩攝）

傑志一球小勝流浪戰況（按圖放大）