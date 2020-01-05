【足球】李鐵上任中國隊主教練　「打造一支作風優良的球隊」

李鐵早前在東亞足球錦標賽，領中國隊達到「擊敗香港」的「底線」，其後獲委任納比繼任人，接替主教練一職。 今天（5日）他正式上任會見傳媒，他直言是「實現一個人生夢想」，又豪言「若只簽一天約也會馬上簽」。

李鐵在就職見面會上發表就任感言，他說：「用了35年時間從一個小會踢球的小孩，成為國家隊教練，現在可以很驕傲和自豪地跟自己的孩子說，自己實現了一個很重要的人生夢想。」



不過，這夢想是有時限的，他透露自己的合約只到6月9日，即是世界盃外圍賽第二圈結束為止，「如果打進12強賽（第3圈），我就會繼續執教。」雖然只獲開出短期合約，但他豪言：「國家隊要跟我簽約，哪怕只是簽一天約，我也會馬上簽！」目前中國在世盃外亞洲區A組名列第2，有望打入第3圈。

李鐵早前領中國選拔隊出戰東亞錦標賽決賽周。（資料圖片／袁志浩攝）

李鐵稱要「打造一支能征善戰、作風優良的球隊」，談及自己的選兵準則以「奉獻精神」及「抗壓能力」為先：「心理問題是中國足球的老問題……我們選拔球員過程中，有一條非常重要的就是，要找到願意為國家隊踢球的球員、有無私奉獻的精神、願意為國家隊奉獻一切。第二，我們要找到能承受國家隊壓力的球員，有人在球會表現不錯，但受不了國家隊的壓力。」他又稱，會邀心理學家到訓練營協助球員。

中國隊與與日、韓等亞洲勁旅的水平越拉越遠。（Getty Images）

中國隊去年開始起用入籍兵，李鐵則強調會一視同仁：「歸化球員增加了中國隊的實力，但不管是歸化球員或本土球員，只要你有好表現，我只看這一點。」