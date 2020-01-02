【國足】李鐵擔正任中國隊主教練　武磊鄭智落選集訓名單

2010年代，曾經有5名不同領隊帶領中國足球隊，意大利名帥納比在去年11月中辭職後，一直未有任命主帥，期間由李鐵領軍出戰東亞足球錦標賽。踏入新一年，中國足協經過評估後，正式任命李鐵為國足主帥。

中國在11月中的世界盃外圍賽中，不敵敍利亞後，名帥納比決定請辭，上月在韓國釜山舉行的東亞足球錦標賽，中國足協決定由李鐵任暫代主帥領軍，最終在東亞錦不敵日本及韓國，僅以兩球擊敗香港取得唯一勝仗。

中國足協在納比請辭後，在世界各地公開招聘新任主帥，經過中國足協的評估後，曾任國足助教的李鐵正式坐正主教練，並將帶領球隊在周日（5日）起的集訓營，準備未來的賽事。

李鐵早前帶領國足戰畢東亞足球錦標賽後，在2020年正式成為國足主帥。（資料圖片）

李鐵足球生涯焦點（按圖放大）

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國足曾經由6名不同教練在2010年代領軍，其中包括納比﹑簡拿華路及甘馬曹等外籍名帥，但依然未能帶國足帶來成功，所以中國足協特意希望以本土領隊領軍，最終李鐵在最後的3人名單中脫穎而出。

在球員時代曾經外流英超的李鐵，在2008年重返中國球壇，及後效力成都謝菲聯及遼寧宏運，而在球員生涯末段亦在球隊兼顧助教。李鐵在正式掛靴後，轉投班霸廣州恒大擔任簡拿華路的副手學法，在2015年首度擔正成為河北華夏幸福的領隊，在3年後帶領武漢重返中超。

曾經外流英超效力愛華頓的李鐵，曾經效力過兩間英格蘭球會。（Getty Images／資料圖片）

中國2010年代的幾名主帥（按圖放大）

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另外，中國足協除了公布李鐵任新主帥外，亦公布新一期的集訓名單，當中包括艾克森及李可兩名入籍兵，加上韋世豪﹑張琳芃及于大寶等球員，但效力愛斯賓奴的武磊及老將鄭智則未有入選。