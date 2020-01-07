【足球】迪羅斯突然於小保加掛靴　女兒獨留意大利成主因

意大利一代中場悍將迪羅斯（Daniele De Rossi）離開去年離開羅馬後，毅然橫越半個地球，轉戰阿根廷老牌勁旅小保加。但阿甲球季還未過半，36歲的他突然宣布因家庭原因，立即掛靴，返回意大利。 「狼王」解甲後，2006年世界盃冠軍成員，尚有一人仍未言退，相信普遍球迷不消一秒已猜中那人是誰。

迪羅斯上季因未獲續約，離開効力18載的母會羅馬，為尋求新挑戰而遠赴阿根廷，加盟小保加。為新東家上陣6個月後，他昨（6日）突然宣布退役：「我必須回家，將會離開小保加與足球，離開我曾經全情投入的球會，以及注入熱情的運動。」

迪羅斯的球員生涯最後一仗，在上月初阿甲上演了。（Getty Images）

迪羅斯去年5月得到前隊友、時任小保加體育總監貝迪素（Nicolas Burdisso）牽線，以自由身加盟，表明「不能不為小保加比賽便掛靴」。不過，半年過去，貝迪素的職位已被名宿列基美取代，而迪羅斯受腿筋傷患困擾，在各項賽事僅上陣7次，入1球，上仗阿由作客羅沙里奧中央，成為他的告別作。

意大利當年與法國戰至互射12碼，迪羅斯射入第三輪。 （Getty Images）

迪羅斯強調退役非因傷患，而是家人：「我要靠近家人，我的女兒。這裏跟意大利很遠，難以跟家鄉的人每天保持聯絡，所以我會回到羅馬或鄰近城市。」他又指14歲的女兒獨自留在意大利，雖無危險，但身為父親應當在她身邊陪伴；他會物色有關足球的工作。

2006年意大利奪得世界盃冠軍，後防與中場有不少經典球星，如托迪、簡拿華路、迪比亞路等。（Getty Images）

迪羅斯在職業生涯只效力了羅馬和小保加，代表意大利上陣117次射入21球，是2006年世界盃冠軍隊主力。當年成員近乎全部退役，只有已經41歲的門將保方，仍然馳騁綠茵場。