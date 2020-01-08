【西乙】前皇馬中場域陀山齊士露械片外洩　遭馬拉加暫停教練職務

前西班牙國腳域陀山齊士（Víctor Sánchez）的不雅片段在網上流出，西乙球會馬拉加宣布暫停其教練職務，直至完成調查。域陀山齊士表示，他遭受搔擾及勒索，已經報警。

在網上，近日流傳一段不雅短片，見到域陀山齊士坐在梳化上自拍，他穿着印有馬拉加會徽的上衣，下身則只穿內褲。片段長十多秒，域陀山齊士張開雙腿，俯身調整鏡頭，最後拉低內褲露械。

域陀山齊士退役後執教過拉科、貝迪斯等。（Getty Images）

事發後，域陀山齊士在社交網站回應，自稱是受害者，他表示：「我被侵犯私隱，遭受搔擾及勒索。我已經報警處理，我會按照警方的指示。」域陀山齊士強調，任何人未得准許在網上分享或傳播這段片皆屬違法，最後多謝大家的諒解及支持。

43歲的域陀山齊士球員時代效力皇家馬德里，還踢過桑坦德及拉科魯尼亞等西班牙球會，在2000年至2004年間，他還入選過西班牙國家隊。退役後，域陀山齊士投身教練，做過拉科、奧林比亞高斯及貝迪斯主帥，現時執教西乙的馬拉加。

域陀山齊士表示自己也是受害者，遭侵犯私隱及被勒索。（Getty Images）

在域陀山齊士領軍下，馬拉加現排西乙第16位。（馬拉加Twitter）

馬拉加宣布，暫停域陀山齊士的職務，直至事件水落石出。球會聲明稱：「就近日一些尚未得到證實的事件，馬拉加決定即時暫停教練域陀山齊士的職務，直至有完整的調查結果。水落石出後，我們會再有公布。」

馬拉加今季成績欠佳，22戰僅得23分，排西乙第16位。

域陀山齊士（右）曾經是西班牙國腳。（Getty Images）