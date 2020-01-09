【英超】蘇斯克查遭球迷狠批　馬古尼受傷曼聯陷中堅荒

曼聯在聯賽盃4強首回合主場不敵同市宿敵曼城，主帥蘇斯克查狠批球隊表現差勁，球迷再次表達蘇斯克查下台的訴求，更在Twitter中行動，平均4.3秒便有一條「#oleout」的發文。 另外，「屋漏偏逢連夜雨」，曼聯的傷兵名單再添一人，後防主將哈利馬古尼受傷，或許在下月才能復出。

曼聯在英格蘭聯賽盃4強首回合鬥曼城，在奧脫福主場半場連失3球，結果以1：3不敵曼城，蘇斯克查賽後狠批球員在上半場表現不濟，更指這是他接任以來最差的表現。

曼聯在聯賽盃首回合主場1：3不敵同市宿敵曼城。（Getty Images）

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蘇斯克查批評球員表現後，卻在另一邊廂被球迷批評，並再度將蘇斯克查下台的訴求炒熱。「#oleout」的標籤在Twitter中偶爾出現，但曼聯球迷在經歷今場敗仗後，看來已對蘇斯克查忍無可忍，大量球迷在Twitter中高呼「#oleout」，根據英國《鏡報》的統計，「#oleout」在今仗後一共有11522條發文，平均4.3秒便出現於Twitter中，可見曼聯球迷對蘇斯克查的態度。

英國《太陽報》統計在費格遜退休後，4名主帥在主場的戰績，當蘇斯克查接掌紅魔鬼後，在奧脫福出戰30場，其中16場勝仗，勝率只得53.3%，在4名領隊中最低。

曼聯主帥蘇斯克查再吞一敗，被大量曼聯球迷網上攻擊。（路透社）

後費格遜年代4位主帥主場勝率（按圖放大）

另外，曼聯後防大將哈利馬古尼在聯賽盃4強未被列入大軍名單，《每日郵報》透露馬古尼在對狼隊一仗受傷，接近臀部的肌肉撕裂，或在近期未能披甲。連迪路夫夥拍菲爾鍾斯在聯賽盃4強中扼守中路，並未能予人穩定的感覺；拜利與盧祖受傷患困擾，同樣狀態成疑。在周末的聯賽，蘇斯克查大有機會繼續以連迪路夫夥拍菲爾鍾斯，曼聯或短期借用中堅，以彌補球隊的中堅荒。

馬古尼據悉因為肌肉撕裂，短期內未能披甲。（Getty Images）