【英超】蘇斯克查要求曼聯增兵　欲購阿積士中場雲迪碧克

曼聯領隊蘇斯克查（Ole Gunnar Solskjaer）早前曾指1月有合適目標一定會出手，英國傳媒近日傳出，這名挪威籍主帥希望羅致阿積士雲比碧克（Donny van de Beek）。

外國傳媒指，曼聯今個月已允許蘇帥增兵，但在日前聯賽盃4強首回合1：3不敵同地死敵曼城後，蘇斯克查明言：「如果不是最合適的球員，我們什麼也不會做。」不過，蘇帥已向曼聯執行副主席活禾特（Ed Woodward）點名買人，視阿積士中場雲迪碧克為主要目標。

雲迪碧克今季為阿積士射入8球。（Getty Images）

蘇斯克查希望羅致雲迪碧克加強中場戰力。（Getty Images）

阿積士歐聯出局成關鍵

據了解，蘇斯克查十分欣賞另一名阿積士球員薛耶治（Hakim Ziyech），但22歲的雲迪碧克是「對症下藥」，收購這名荷蘭新星可以加強中場戰力，所以才向活禾特作出買人要求。曼聯相信阿積士在歐聯分組賽出局，獎金收入大減下，財力上未必能留住陣中主力，故現在是收購雲迪碧克的最好時機。

蘇斯克查曾表示只會在找到最合適球員的時候才出手。（Getty Images）

外國傳媒又指，雲迪碧克估價將超過5000萬鎊，其經理人亦曾表示雲迪理克不抗拒曼聯的傳聞。雲迪碧克為阿積士青訓產品，2015年升上一隊後，至今已為這支荷甲班霸上陣164場，亦有39球進賬及31次助攻。這名中場助攻力強，把握力相當不錯，覆蓋範圍十分廣闊，球風比同齡球員都成熟。

阿積士去年夏天已先後賣走法蘭基迪莊（Frenkie de Jong）及馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）予巴塞隆拿及祖雲達斯，現時於荷甲排第一，但在歐聯分組賽H組第3名出局跌落歐霸盃，32強將鬥基達菲。