【英超】沙迪奧文尼未能如期回國慶祝　提早歸隊與突尼斯有關

利物浦的沙迪奧文尼力壓隊友沙拿，勇奪2019年度的非洲足球先生，並親自赴埃及洪加達（Hurghada）領獎，而他原定在家鄉塞內加爾舉行的慶祝活動，卻因主角未能回國而延期舉行。

利物浦球員連續三年奪走非洲足球先生獎項，今年由沙迪奧文尼力壓沙拿及馬列斯，首奪殊榮，亦是繼迪奧夫後再有塞內加爾球員贏得這獎項。

塞內加爾球員繼2002年再次奪獎，這消息使塞內加爾國民相當高興，有支持者在首都達卡（Dakar）舉行遊行及頒獎典禮，原定總統薩勒（Macky Sall）亦會出席，與市民一同慶祝文尼獲獎。總統薩勒透過Twitter祝賀文尼，指他奪得此殊榮使塞內加爾的人民感到十分高興，並指他是國內年輕人的榜樣。

文尼首次成為非洲足球先生，也是繼迪奧夫後首次有塞內加爾球員贏得此殊榮。（路透社）

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可惜，主角沙迪奧文尼在回國路途上遇到阻滯。他從埃及乘坐私人飛機返回家鄉，突尼斯方面通知他們的飛機未獲授權飛越領空，因而延誤。慶祝活動亦要改期，文尼只好改變計劃，改飛英格蘭，返回利物浦報到，準備出戰周末的聯賽。

文尼對臨時改變計劃難掩失望，「我原定返回家鄉與其他市民一同慶祝，但周末將有一場與熱刺的大戰。我無辦法不歸隊準備。因為一些不可控制的因素而未能回國，當然有點失望，但我承諾我會盡快抽時間回國，因為國家的市民一直對我有莫大的支持。」

根據相關人士表示，沙迪奧文尼的慶祝活動並非取消，而是在數天後舉行，但未知主角文尼能否出席。

沙迪奧文尼為準備周末的聯賽，所以改變行程提早歸隊。（資料圖片／Getty Images）

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