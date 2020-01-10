【東京奧運】體操女王賀99歲生日　傳奇一生不離奧運與戰火

1956年墨爾本奧運，女子體操出現兩位體操女王，瓜分7個項目的金牌。二人在自由體操同分，結果出現罕見的雙金牌結局，令二人同得4金。 2020年，當時女王之一克麗蒂（Ágnes Keleti）昨日（9日）度過99歲生日，是在世最老的奧運選手。不過，她一生經歷苦難，無意多提過去如何黑暗如何輝煌，寧願關心未來。她關心選手愈來愈年輕便要接受刻苦訓練，認為兒童必先發展思想，才去鍛鍊身心。

克麗蒂在1952年芬蘭赫爾辛基奧運及1956年墨爾本奧運，合共奪得5金2銀3銅。在墨爾本奧運，克麗蒂奪得平衡木、高低槓及移動器材隊際（portable apparatus，為藝術體操項目前身）奪金。而在自由體操，她與蘇聯選手拉特尼娜（Larisa Latynina）的總分同為18.733分，結果同得4金。不過，克麗蒂當時已屆35歲，較拉特尼娜年長13歲。

克麗蒂奪得5塊奧運金牌，但人生的起伏在奧運前更激烈。（美聯社）

克麗蒂4歲開始已練習體操，16歲加入國家體操隊，本是1940年奧運的主力。（美聯社）

如今99歲，克麗蒂受訪時依然充滿活力，靠着兒子身旁，仍可以舉腳拉筋。回顧一生，她說：「過去？不如談未來，該當美好的事。過去讓它過去，但仍有未來。」奧運獎牌得來不易，克麗蒂強調伴隨金牌而來的經驗，才最值得珍視：「我愛體操，因為可以自由飛翔。」

已經99歲，克麗蒂（左）在兒子拉菲爾（右）仍可以舉起右腳拉筋。（美聯社）

1921年，克麗蒂生於匈牙利首都布達佩斯一個猶太家庭，4歲開始練習體操，16歲加入國家體操隊，本是1940年奧運的主力。但未到時候為國爭光，先要爭取生存。奧運前一年，二戰爆發，面對納粹德國屠殺猶太人，克麗蒂四處躲避逃命，又買來假身分證明偽裝成基督徒，扮成女傭人。克麗蒂跟母親和一名姊妹終於避過一劫，但父親跟其他親人被抓進惡名昭著的奧斯威辛集中營。

生日快樂！（美聯社）

手中擁有9面獎牌，另一塊多年前被一名記者借去，一借無回頭。（美聯社）

戰後重光，克麗蒂踏上奧運舞台，最輝煌時刻過去，隨即為生活盤算。墨爾本奧運舉行前，蘇聯入侵匈牙利，克麗蒂與匈牙利代表團的44人在澳洲尋求政治庇護。她於1年後移居至以色列，教授體操，近年才返回布達佩斯定居。她坦言喜歡教育小孩，對於體操選手年齡愈來愈小，憂心小孩過早面對壓力而被消耗殆盡：「艱苦的體操運動破壞他們的發展，不應該太早開始。其實，應當首先發展的是心智，不是身體。」那麼，小孩最重要學懂的事甚麼？「生命裏的喜悅」，克麗蒂二話不說。

克麗蒂來年將迎接百歲壽辰。（美聯社）

猶大人世界裏，克麗蒂的地位非凡，是擁有奧運獎牌數量第3多的選手，2004年獲匈牙利選為12位國家代表運動員之一，17年又獲以色列頒發國家最高文化榮譽「以色列獎」。