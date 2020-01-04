【東京奧運】李宗偉率馬來西亞代表團出戰　計劃助師弟備戰奧運

馬來西亞羽毛球傳奇球手李宗偉，早前宣布高掛球拍，但他在退役後依然心繫馬來西亞體壇，將在今年的東京奧運中擔任馬來西亞代表團的團長，並有計劃在奧運前，與一眾師弟練波及分享個人的經驗，協助師弟備戰奧運。

2018年確診患上鼻咽癌，李宗偉雖然在去年中康復並計劃復出，但最後亦決定高掛球拍，篤定無緣出戰東京奧運。不過，李宗偉在掛拍後，仍然努力地貢獻馬來西亞的體壇及致力推動羽毛球的發展，「拿督」將擔任馬來西亞奧運代表團的團長，換個身份參與奧運。當個稱職的團長，是李宗偉在今年的最大目標，他亦向過來人「偷師」，學習如何勝任團長一職。

李宗偉在高掛球拍後，依然努力貢獻馬來西亞體壇，在東京奧運擔任代表團團長。（Getty Images）

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李宗偉在去年年底舉行告別戰，不少好手雲集雲頂，合演表演賽。拿督再握球拍亦令外界十分擔心他的體力能否應付，他亦表示問題不大，亦樂意參與慈善活動行善。

即使李宗偉高掛球拍，但他的生活亦與羽毛球悉悉相關，他透露有意「重返」國家隊，「我計劃在今年奧運前夕，重回國家隊，擔任師弟們的陪練員，為他們備戰奧運出一分力，但首先我要在體能方面加強。參加奧運機會難得，在這個四年一度的大賽中，一切也有可能發生，所以我希望向他們分享我的經驗，並有更好的心理準備。」

不少好手出席李宗偉告別戰（按圖放大）

李宗偉在告別戰當日，拍賣多項在職業生涯中別具意義的物品，並將籌得的善款，以「李宗偉基金會」的名義幫助有需要的人，而拿督希望透過基金會回饋社會，亦是他在退役後的主要發展計劃。