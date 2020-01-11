【英超】華迪復出　艾格斯大勇　ViuTV免費播李斯特城對修咸頓

英超本季黑馬李斯特城在聖誕新年快車期連負予主要對手利物浦及曼城，士氣未有因此而受挫，今晚（11日）主場迎戰近况大有起色的修咸頓，上演神射手大戰。 李斯特城射手占美華迪上仗在聯賽盃復出，今戰勢正選掛帥。修咸頓則有近况大勇的箭頭丹尼艾格斯，繼續攻堅。兩位神射手首兩仗的「神鋒」，將會大鬥射術。（ViuTV99台今晚23:00免費直播）

「狐狸」在首循環造訪修咸頓，創出歷史，把握對手在上半場早段起十人應戰，大炒9：0而創下英格蘭頂級聯賽歷來客軍最大勝仗。華迪（Jamie VARDY）在該仗與隊友艾約斯佩雷斯（Ayoze PEREZ）各射入3球。

華迪早前只是肌肉輕微受傷，已在聯賽盃賽事復出。（Getty Images）

半季過去，華迪保持上佳狀態，以17球領先射手榜。開季保持「全勤」的他在近兩仗聯賽分別輪換及養傷，但周中聯賽盃準決賽首循環1：1和阿士東維拉一仗，已經打足全場，相信今仗會重返正選。李斯特城現處第二，早前連負予曼城及利物浦後振作，兩仗作客連挫韋斯咸及紐卡素。他們現時以1分力壓曼城，水準亦穩定，有機會奪取歐聯資格。

艾格斯近况大勇。（路透社）

客軍修咸頓誓要報卻首循環大敗之恥，他們一度處於降班區，但近4仗3勝1和不敗，已回升至12位。急速反彈，艾格斯（Danny INGS）居功至偉，近10仗聯賽8仗有「士哥」，進帳9球，累積13球與阿仙奴的奧巴美揚並列神射手榜次席。其中在上仗面對熱刺，挑過中堅艾達韋列特再射破門將加沙寧加，一箭定江山，盡顯功架。

艾格斯剛戰射破熱刺大門，近10仗聯賽射入9球。（Getty Images）

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