【英超】曼聯4球大勝諾域治　蘇斯克查不解外界只讚利物浦

曼聯周六（11日）在英超主場迎戰諾域治，今季甚少上陣的馬達（Juan Mata）正選下貢獻兩個助攻，22歲的拉舒福特攻入兩球、18歲小將格連活特（Mason Greenwood）亦建功，助紅魔鬼以4：0大勝。 賽後，領隊蘇斯克查將麾下小將，與利物浦上周在足總盃淘汰愛華頓的陣容比較，為下周的「雙紅會」點燃戰火。

曼聯對諾域治的名單中共有8名23歲以下球員，正選及後備上陣的共有6人，最終亦是拉舒福特梅開二度、格連活特及安東尼馬迪爾（Anthony Martial）各入一球，4：0大勝「金絲雀」。



對諾域治上陣的曼聯年輕球員：

+ 2

18歲的利物浦中場居迪斯鍾斯，在足總盃對愛華頓射入致勝球。（Getty Images）

賽後，蘇斯克查認為曼聯的聯賽名單既是全聯賽最年輕，應該獲得更多關注，不理解為何外界只關心利物浦上周擊敗愛華頓的陣容：「利物浦在足總盃擊敗愛華頓的陣容，引來許多人熱烈討論。但我們的聯賽陣容，比他們更年輕一年呢！」



上周的英格蘭足總盃第3圈，利物浦以一支青年軍為主的陣容擊敗愛華頓，當中包括16歲天才艾利諾（Harvey Elliott），而射入致勝一球的，則是年僅18歲的居迪斯鍾斯，不過在占士米拿、拉爾拉拿、阿祖安卡斯迪路、阿歷士張伯倫等在陣下，平均年齡仍「扯高」至24歲。

蘇斯克查認為，曼聯年輕的聯賽陣容應獲更多關注。（Getty Images）

下輪聯賽，曼聯將在香港時間周一凌晨到晏菲路球場作客利物浦，合演今季第二輪「雙紅會」。經過今輪聯賽後，少踢一場的紅軍繼續在榜首領放，而曼聯則排在第5位，雙方分差達到27分，但「紅魔鬼」首循環在主場1：1賽和利物浦，是今季英超至今唯一一支能令紅軍失分的球隊。