【英超】利物浦1球挫熱刺　開季佳績破歐洲紀錄　摩連奴怒轟VAR

英超榜首的利物浦周日凌晨（12日）作客熱刺，憑羅拔圖法明奴上半場的入球，以1：0獲勝。 少踢一場的紅軍在21戰後豪取61分，不單刷新英超紀錄，更打破歐洲列強的積分紀錄，連尼加亦不禁指現在的利物浦「完全瘋了」。 不過，賽後無論是紅軍入球功臣法明奴或是熱刺主帥摩連奴，都對比賽有所不滿。

主場出擊的熱刺有主將哈利卡尼因傷長抖，韓國鋒將孫興慜停賽3場後復出代替其位置。不過，作客的利物浦盡出沙迪奧文尼、穆罕默德沙拿及羅拔圖法明奴之下，上半場不斷威脅熱刺大門，37分鐘，法明奴在禁區內左側接應沙拿短傳，窄角度射地波入網打開紀錄。

比賽末段熱刺傾力反撲，卻始終未能射破艾利臣十指關，紅軍以1：0再勝，21戰過後暫得61分，少踢一場下，以16分領放次席、同一周敗予修咸頓的李斯特城；今周未踢、暫列第3位的曼城，則暫以17分之差落後。

羅拔圖法明奴（左二）成為利物浦擊敗熱刺的功臣。（Getty Images）

熱刺在末段不斷向利物浦施壓，卻無法過艾利臣一關。（Getty Images）

利物浦今季英超21戰中，獲20勝1和的驚人佳績，暫得61分，打破歐洲五大聯賽最佳開季戰績，超越曼城、巴塞隆拿、拜仁慕尼黑及巴黎聖日耳門等豪門擁有過的紀錄；同時，利物浦已保持跨季38場不敗，共獲33勝5和，亦刷新了英超紀錄。紅軍的下個目標，又會否是打破阿仙奴的不敗封王紀錄，或是曼城在2017/18球季創下的最高聯賽積分（100分）紀錄？

1球僅負，熱刺眾將都顯得相當失望。（Getty Images）

利物浦主帥高普（右）坦言，沒料到法明奴賽後仍自責。（Getty Images）

功臣法明奴賽後仍自責

雖然利物浦走勢如此強勁，但高普在賽後記招透露，入球功臣法明奴似乎對自己的表現不甚滿意：「賽後我想抱抱法明奴，誰料他說：『我應該要入更多球的』，而我完全沒想過要那樣說！」但高普亦樂見麾下球員鬥心如此旺盛：「但他應該要有這想法，我們精彩地創造了今仗第一個入球機會，可惜最後被閂到……法明奴真的是個超強的球員。」

摩連奴及加歷查都認為，利物浦的入球不應成立。（Getty Images）

利物浦入球前界外球惹爭議

熱刺主帥摩連奴，則對於紅軍的入球頗有意見。事實上，該入球是由一記界外球開始，而形成界外球的過程亦招來爭議，當時沙迪奧文尼帶球推進、奧里亞落腳剷球，皮球出界後球證將界外球判予利物浦，最後導致法明奴的入球。

不過重播卻顯示，皮球真正出界前最後觸球者疑是文尼，紅軍名宿加歷查亦指出界外球應判予熱刺、法明奴的入球亦不應成立。摩連奴賽後接受傳媒訪問時，直言「VAR令我感覺很混亂」，他進而指出，安德魯羅拔臣在下半場侵犯坦干加（Japhet Tanganga）後，理應被逐，但球證艾堅遜卻未有作任何判罰：「紅軍真幸運，他們理應10人應戰，但VAR大概去了吃下午茶吧，他們沒有翻看羅拔臣應該領紅的畫面。」