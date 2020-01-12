【英超】拉舒福特梅開二度助曼聯大勝　修咸頓復仇挫李斯特城

曼聯與車路士兩支「Big 6」球隊在主場均淨勝對手，曼聯有拉舒福特梅開二度，以4球大破諾域治，車路士則以3球擊敗般尼。不過，在首循環以9球血洗修咸頓的李斯特城，今仗被「聖人」復仇，主場以1：2落敗。

曼聯在奧脫福主場出擊，迎戰榜末的諾域治，一度傳出需要養傷的哈利馬古尼，傷勢未如傳聞般嚴重，今仗如常披甲，與連迪路夫扼守中路。

拉舒福特是役給予諾域治防線不少壓力，上半場早段曾展示個人腳法擺脫對手。今仗正選上陣的馬達及後一記妙傳，入楔的拉舒福特近射建功，在27分鐘先開紀錄。雲比沙卡在上半場末段失位，使諾域治的簡威爾有機會熨射，幸迪基亞化解危機。

近況不俗的拉舒福特，在今仗上半場為曼聯打開缺口。（路透社）

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曼聯換邊後極速擴大紀錄，今仗正選上陣的左閘小將班頓威廉斯（Brandon Williams）快放入禁區，門將告魯爾情急下撲跌該名小將，博得12碼，拉舒福特操刀建功梅開二度，馬迪爾在兩分鐘後頭槌再建一功，下半場9分鐘領先至3：0。蘇斯克查見形勢大好，便收起「福仔」由丹尼爾占士入替，及後入替的格連活特錦上添花，結果以4球大破諾域治。

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暫居次席的李斯特城，在首循環聯賽曾以9球血洗修咸頓，今仗返回主場迎戰修咸頓，華迪傳中造丹尼斯普拉特（Dennis Praet）建功，但李城在領先5分鐘後便被修咸頓的岩士唐（Stuart Armstrong）攻入追平一球。

李斯特城在下半場大部分時間未能取得領先，更被修咸頓射手恩格斯建功，再度超前，及後伊雲斯入球被吹罰「詐糊」未能扳平，結果修咸頓復仇，以2：1力克李斯特城。

華迪助攻予丹尼斯普拉特在上半場先開紀錄。（路透社）

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車路士主場鬥般尼，雖然先失守，但VAR推翻般尼的入球。球隊大難不死，及後由佐真奴射入12碼，在27分鐘打破僵局，射手譚美阿巴謙接應列斯占士的傳中球，力壓對手頭槌建功，攻入今季第13個入球，助球隊半場領先至2：0，赫臣奧杜爾在易邊後4分鐘再建一功，將比數改寫至3：0。

阿巴謙與佐真奴在上半場各建一功，助車路士兩球領先。（Getty Images）

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