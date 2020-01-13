【英超】阿仙奴射手奧巴美揚停賽3場　阿迪達望有人取代首席射手

今季為阿仙奴攻入16球的奧巴美揚（Pierre Aubameyang），周六（11日）作客水晶宮一仗雖是球隊入球功臣，但一張紅牌令到他需停賽3場，其中一仗更會惡鬥車路士的大戰。 「兵工廠」領隊阿迪達近日講出自己要求，希望進攻球員可以彌補該名加蓬射手的空缺。

奧巴美揚於對水晶宮下半場67分鐘一記粗野攔截踩中麥斯美亞（Max Meyer）的左腳足踝，使該水晶宮球員傷出離場，VAR認為奧巴美揚的攔截是嚴重犯規，球證改向他出示紅牌。30歲的奧巴美揚今季為「兵工廠」在各項賽事攻入16球，被逐後將要停賽3場，包括1月22日周中作客車路士的大戰。

奧巴美揚對水晶宮一戰成「紅牌阿姑」。（路透社）

奧巴美揚需停賽3場。（路透社）

今季以7200萬鎊轉投阿仙奴的尼高拉斯比比（Nicolas Pepe），至今為阿仙奴射入5球，另一「槍手」拿卡錫迪（Alexandre Lacazette）有6球進賬，但自12月起就未有為阿仙奴入過波，故主要入球來源奧巴美揚缺陣實是對阿仙奴有極大影響。

阿迪達要求阿仙奴進攻球員多走一步，彌補奧巴美揚空缺。（路透社）

「會找到保持相約戰力的方法」

「他們（阿仙奴球員）現在需要挺身而出了。如果奧巴美揚不能為球隊取得入球，那麼某人就要代替他的工作，我要見到進攻球員挺身而出。」阿迪達近日向英格蘭傳媒說。這名西班牙籍領隊更指奧巴美揚「大概是球隊最重要一員」，缺陣對阿仙奴當然有負面影響，但「兵工廠」有其他球員可以踢前鋒位置，「亦會找到保持相若戰力的方法」。

尼高拉斯比比（左）現時為阿仙奴射入5球。（Getty Images）

阿仙奴對水晶宮一役有22次犯規，是阿迪達上任後最多一戰，被英媒指是採取「犯規戰術」。曾是曼城領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola）副手的阿迪達解釋說：「我要求他們全力衝刺追波，在我們無球在腳時盡量壓迫對手，盡快搶回皮球，他們只是嘗試做到我的要求。」