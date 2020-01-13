【英超】曼城作客大破維拉重返次席　阿古路成入球最多非本地球員

曼城作客以6：1大破阿士東維拉，尖刀阿古路在今仗連中三元，使他超越亨利成為史上入球最多的非本土球員，並以177球升上史上射手榜的第4位。除了阿古路大演帽子戲法外，馬列斯及加比爾捷西斯包辦餘下3個入球。

哥迪奧拿今仗先收起史達寧，以加比爾捷西斯配阿古路及馬列斯攻堅。至於阿士東維拉的門將湯希頓與前鋒韋斯利一同重創，大有機會提早「收咧」，主帥甸恩史密夫只好變陣硬撼曼城，新加盟的真禾特亦正選上陣。

曼城的三箭頭在今仗腳風甚順，馬列斯在5分鐘內梅開二度，為曼城在上半場24分鐘領先兩球，阿古路及捷西斯在上半場餘下時間各建一功，助「藍月亮」在上半場遙遙領先4球。阿古路在57及81分鐘再下兩城，完成帽子戲法，主隊維拉在補時階段由安華艾加斯的12碼破蛋，結果曼城作客大勝維拉6：1。

馬列斯在上半場梅開二度，為球隊大勝掀起序幕。（路透社）

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+ 6 + 5 + 4

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阿古路今仗連中三元，協助曼城大勝一場以47分重返次席外，該名阿根廷射手在英超累積177個入球，超越名宿亨利的175球，成為英超史上入球最多的非本地球員，同時他與林柏特並列史上入球榜的第4位。阿古路今仗再度「戴帽」，亦是他在多年來第12次演帽子戲法，超越舒利亞成為單場連中三元最多的球員。

阿古路累積177個英超入球，成為史上入球最多的非本地球員。（路透社）

英超史上入球最多的非本地球員Top 5（按圖放大）

今仗分別在兩項紀錄上超越兩名傳奇射手，阿古路亦大呼神奇，並希望在往後日子追求更多入球，「我對打破這個紀錄感到十分榮幸，但必須歸功一眾助攻給我的隊友們，我將會繼續努力爭取更多入球，並嘗試追近舒利亞260球的紀錄。」雖然阿古路與舒利亞的紀錄相距甚遠，但他仍有機會趕過高爾（187球）及朗尼（208球）的紀錄。

曼城主帥哥迪奧拿當然對阿古路打破紀錄感雀躍，但他揚言阿古路只是「世界第二」，「能夠超越亨利及舒利亞等傳奇射手，對阿古路絕對是個成就，所以我相當替他高興。我曾經與多名頂級射手合作，美斯的入球能力是無庸置疑的最佳，而阿古路絕對是偉大射手之一。」