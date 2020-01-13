【英超】利物浦法賓奴望麥巴比來投　專家指新贊助讓紅軍夠錢搶人

基利安麥巴比（Kylian Mbappe）加盟利物浦？「紅軍」領隊高普（Jurgen Klopp）曾指球會不夠財力買入這名法國天才球星，陣中中場法賓奴（Fabinho）近日就「打開口牌」，歡迎麥巴比「投軍」。 有體育市場專家認為，利物浦得到Nike的高價贊助費後，絕對有能力購入麥巴比。

麥巴比近期離奇地與利物浦拉上關係，更有指「紅軍」與Nike簽下贊助合約，就是想於今年內購入麥巴比。

不過高普曾斬釘截鐵地否認，指球會財力根本不足以羅致該名法國球星。利物浦中場法賓奴曾與麥巴比在摩洛哥時代合作，近日接受訪問談到麥巴比，表明希望他加盟利物浦。

麥巴比近掃與利物浦拉上關係。（Getty Images）

法賓奴表示歡迎麥巴比來投。（Getty Images）

2018年夏天轉投利物浦的法賓奴大讚麥巴比表現出色，更似是用「離間計」讚前隊友：「麥巴比將早過尼馬得到金球獎。」談到金球獎，這名巴西悍將又指「紅軍」射手沙迪奧文尼（Sadio Mane），比巴塞隆拿王牌美斯（Lionel Messi）更值得得到去年金球獎，直言文尼「是利物浦最佳球員」。

麥巴比與利物浦扯上關係，法賓奴怎看前隊友「投軍」的可能性呢？去年助利物浦奪得歐聯冠軍的他說：「我歡迎他來臨利物浦。」其實這並非法賓奴首次開腔談麥巴比投「紅軍」的傳聞，去年他就曾明言會當「說客」：「麥巴比曾表示會在PSG多留一季，我會耐心地遊說他，希望他會轉投利物浦。」

高普澄清利物浦沒有足夠資金購入麥巴比。（Getty Images）

此番言論當然會掀起更多轉會傳聞，加上利物浦近年都願意斥資買人，單單是後衛雲迪積克（Virgil van Dijk）及門將艾利臣比加（Alisson Becker）就已用了過億鎊去收購，但外界估計麥巴比身價可達2.5億歐元，要用如此巨資去收購一人似乎不太可能。不過，利物浦早前與Nike簽下多年贊助合約後，有指他們每年可以得到多達8000萬鎊的贊助費，外國傳媒認為利物浦有能力收購麥巴比，更有可能於今年成事。

有專家指利物浦本身有足夠財力追購麥巴比。（Getty Images）

「問題是有沒有需要」

英國體育市場策劃專家Alan Seymour，在利物浦正式宣布與Nike簽下多年贊助合約後，一直都十分關注這份贊助合約帶來的影響力，以及可否助利物浦帶來本身亦是Nike贊助的麥巴比。Seymour認為與Nike簽約，確實可助利物浦增加收購麥巴比的本錢，但「麥巴比參軍」的可能性根本不是錢的問題。

「我不認為利物浦需要（收購麥巴比），以他們現時的轉會方針，我認為他們不會這樣做。」Seymour直言。他又指Nike在幫忙旗下球星轉會到自家贊助球會這一方面十分有效率且手法純熟，不能低估與這間美國運動用品品牌合作帶來的可能性及吸引力，「利物浦與Nike的合作是個絕妙的開始，利物浦將會從此進化。」