【游泳】何詩蓓超越池江璃花子　200自快亞洲紀錄0.63秒

香港游泳好手何詩蓓（Siobhan）日前在國際游泳聯賽（International Swimming League）意大利拿不勒斯站，再取下100米自季軍及4×100混合泳接力亞軍。總結此站賽事，她以共得1冠1亞2季，值得一提是Siobhan於該站首日賽事200自造出的1分52.01秒，已超越池江璃花子2018年的短池亞洲紀錄。

香港游泳好手何詩蓓200自造出的1分52.01秒，已超越池江璃花子2018年的短池亞洲紀錄。（資料圖片/楊宇翹攝）

距離東京奧運僅餘8個月，香港代表何詩蓓繼續整裝待發。代表DC Trident出戰國際游泳聯賽的她先於美國印第安納波利斯站，分別於200自、100自及4×100米自接力取下1冠1亞1季。過去周末轉戰意大利拿不勒斯站，Siobhan再於1冠（200自）1亞（4×100自）2季（100自、4×100混）。事實何詩蓓於該站首日賽事200自造出的1分52.01秒，已超越池江璃花子2018年的短池亞洲紀錄。惟鑑於ISL為職業賽事，不獲國際泳聯認可，Siobhan所造出的時間未獲承認為新亞洲紀錄。

今屆ISL是首次以職業隊競賽的游泳比賽，何詩蓓（左一）代表的DC Trident泳隊造型十分前衛。（DC Trident Twitter)

有關ISL賽事時間不獲國際泳聯認可，事實亦帶來一番討論。同為DC Trident代表莉迪姬在美國印第安納波利斯站時，於400自造出3分54.06秒與世界紀錄只差0.14秒。其後這名奧運5金得主直言所有ISL的成績該獲肯定：「我認為在遵從所有規條作賽下，所有時間亦理該受認可，而我們的確有遵從；無論服飾、藥檢甚至細節，亦與其餘賽事無誤。」

莉迪姬在美國印第安納波利斯站400自造出3分54.06秒，僅僅未能超越世界紀錄。（Getty Images）

SwimSwam：國際泳聯將認可ISL餘下賽事成績

澳州泳手米基勒甘（Mitch Larkin）更指國際泳聯不承認該職業賽的成績，令人失望：「我們初聽到ISL舉辦是相當興奮；我希望國際泳聯會信納並且承認泳手在此賽事創下的紀錄，世界紀錄但不獲承認，是相當失望的事。」

惟根據游泳雜誌《SwimSwam》引述，國際泳聯指假設賽事規條合乎國際泳聯守則，「將認可ISL餘下5個賽事的成績及紀錄。」共6分站兼1總決賽的國際游泳聯賽至今已戰至第2站賽事，如《SwimSwam》報導屬實，何詩蓓最快可於下月16至17日的美國大學公園市分站，再次挑戰國際泳聯認可下的亞洲紀錄。