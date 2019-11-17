【游泳】何詩蓓連破兩項亞洲紀錄 　兩項港績有望獲承認

香港游泳代表何詩蓓繼續出戰職業游泳賽事「國際游泳聯賽（ISL）」，代表DC Trident參加「美國打吡戰」大學公園市站。首日賽事，這位22歲飛魚再造出兩項亞洲紀錄、同時突破香港紀錄。

何詩蓓在大學公園市站首日，在不屬於她強項的50米蛙泳以29.88秒獲第3名，時間亦較江忞懿保持的30.84秒香港短池紀錄快接近1秒，同時打破亞洲紀錄；在Siobhan的主項200米自游泳，她順利在這一站獲勝，游出1分51.99秒，較她上月在拿不勒斯站造出、突破亞洲紀錄的1分52.01秒，再推前了0.02秒。

何詩蓓早前已取得100米及200米自由泳的東京奧運資格。（資料圖片）

由於國際泳聯（FINA）此前一直不承認職業賽事成績，何詩蓓上月造出的紀錄未獲正式確認。不過，FINA早前改變規則，表明由10月18至19日的ISL德克薩斯州站開始，只要賽事跟隨FINA規定，就會承認紀錄。

美國游泳總會早前已表明只要辦妥手續，就會承認奧運金牌得主莉迪姬在ISL印第安納波利斯站造出的400米自由泳美國紀錄，暫未知香港泳總會否跟隨做法，承認何詩蓓的新紀錄。

香港至今取得了哪些東京奧運資格？