【西甲】巴塞隆拿新帥斯迪恩起底　自稱告魯夫門徒　以棋局看足球

巴塞隆拿解僱主帥華維迪，由前貝迪斯教練斯迪恩接手。 相信很多球迷都不認識斯迪恩，究竟他憑什麼獲得巴塞帥位？

先簡單介紹他的背景，61歲的斯迪恩（Quique Setién）在球員時代踢中場，效力桑坦德多年，亦踢過馬德里體育會，在1985年為球隊贏得西超盃。在那個年代，斯迪恩算不上突出，僅3次代表西班牙國家隊。

斯迪恩在2017年接任貝迪斯，曾經作客贏巴塞，上季尾離隊。（Getty Images）

斯迪恩在1996年退役後，轉執教鞭，至今擁有超過20年執教西班牙球會的經驗。他在千禧年初首度坐正，執教母會桑坦德起步，之後教過幾間小球會，還短期帶領過赤道幾內亞國家隊。

在2015年，斯迪恩上任拉斯彭馬斯教練，步入主流球壇。兩季後，斯迪恩轉到貝迪斯執教，漸為人熟悉。他在貝迪斯任內最經典的一仗，相信也是巴塞委任他為主帥的原因，在2018年11月，他領貝迪斯在魯營球場大踢進攻足球，最後以4：3贏波。

更難得的是，巴塞主場已經超過一年不敗，上一次輸波，正正是這場不敵斯迪恩的貝迪斯。

斯迪恩執教經驗豐富，近年都在西甲打滾。（Getty Images）

雖然斯迪恩球員及教練生涯都跟巴塞沒有什麼交集，但他的足球哲學與巴塞相似，他多次自稱是告魯夫的門徒，崇尚告魯夫引領的踢法。斯迪恩難忘球員生涯曾跟告魯夫的巴塞交手，他說過：「我很記得告魯夫的巴塞，你跟他們交手時，你發現整場比賽都只能跟住皮球跑。這是我喜歡的踢法，我很渴望加入這支球隊，了解他們做到這樣的原因。」

斯迪恩續說：「從此之後，我腦海中都一直有這個想法，貫穿我這個球員生涯。我開始認真地看比賽，去分析球賽。當我做教練之後，我想將自己的想法放入訓練之中。」

斯迪恩表示他喜歡以漂亮的方式贏波，他說：「人人都想見到你的球隊贏波，但很多人不在意贏波的方法。不過，我在意。」

斯迪恩一直喜歡告魯夫的足球風格。（Getty Images）

除了告魯夫的風格，斯迪恩的一項興趣都對他的教練生涯有幫助。斯迪恩很喜歡下國際象棋，是一名業餘棋手。他曾經跟卡斯巴羅夫（Garry Kasparov）及卡爾波夫（Anatoly Karpov）兩位世界級棋手過招。

斯迪恩解釋：「下棋教曉我耐性、分析及情緒控制，還有視野。你不但要着眼目前的一步，還有之後幾步的情況。」