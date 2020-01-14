【西甲】巴塞與華維迪結束兩年半合作關係　貝迪斯前主帥走馬上任

「Valverde Out」終成事實，巴塞隆拿正式辭退華維迪的領隊職務。早前傳出普捷天奴及名宿沙維均是熱門的接任人選，最終「爆冷」由貝迪斯前主帥斯迪恩（Quique Setién）接任，與巴塞簽約兩年半。

巴塞隆拿有意解僱華維迪在近日已成公開秘密，盛傳巴塞高層早前更專誠赴卡塔爾，邀請名宿沙維回巢執教，惟他未有回歸之意。不少西班牙傳媒透露，距離華維迪被炒的日子不遠，結果巴塞在當地時間周一（13日）向這名西班牙籍教頭「開刀」，正式結束雙方超過兩年半的合作關係，並由貝迪斯前主帥斯迪恩走馬上任。

巴塞公布斯迪恩將成新任巴塞主帥，並簽約兩年半。（巴塞隆拿官方Twitter截圖）

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華維迪自2017年5月底接任巴塞領隊，至今領軍出戰145場不同賽事，勝率達近67%，而他在西甲帶領球隊取得66場勝仗，勝率達69.5%，成為球隊史上勝率第5高的領隊，更曾經創下聯賽36場不敗的走勢。華維迪任內為巴塞帶來4項錦標，其中蟬聯兩季聯賽冠軍，亦曾高舉西班牙盃及超級盃。不過，巴塞連續兩季在歐聯淘汰賽，在首回合領先的大好形勢下，分別被羅馬及利物浦逆轉出局，未能再度揚威歐聯。

雖然華維迪曾領巴塞蟬聯聯賽錦標，但亦難逃被炒的命運。（Getty Images／資料圖片）

巴塞隆拿公布與華維迪終止合作關係後，找來曾任貝迪斯領隊的斯迪恩接任主帥一職，並將於當地時間周二（14日）以巴塞主帥身份，首度出席記者會。

現年61歲的斯迪恩，在2001年開展其執教生涯，曾經執教桑坦德﹑盧高（Lugo）﹑拉斯彭馬斯（Las Palmas）等球會。斯迪恩在帶領貝迪斯期間，在首個球季便以第6名完成聯賽，並取得歐霸盃的出賽資格，領軍能力備受肯定。他在去年初已曾與巴塞扯上關係，結果在一年後終於成為巴塞主帥。