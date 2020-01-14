【澳網】澳洲山火令空氣污染指數爆燈　咳到退賽球手怒轟罔顧健康

澳洲山火未止，下周在墨爾本舉行的澳洲網球公開賽，並未有因而取消或延期，在今日（14日）起率先上演外圍賽。不過澳洲山火引起的空氣問題，有球手在賽事期間引起呼吸困難而被迫退賽。 另外，舒拉寶娃在墨爾本近郊庫揚（Kooyong）舉行的經典賽中，同樣受到空氣影響而未能完成賽事。

澳洲山火仍然未能撲滅，1月份多項在澳洲舉行的網球賽事，並未因此受影響。早前在悉尼、珀斯及布里斯班舉行的ATP盃亦如常進行。

不過澳洲山火引起的空氣問題，逐漸影響全澳洲，在墨爾本舉行的澳網亦受影響，周二（14日）舉行的首圈外圍賽，斯洛文尼亞的積高普域（Dalila Jakupovic）在領先一盤的情況下，戰至第二盤末段突然跪在地上不停咳嗽，物理治療師一度入場照顧，然而她呼吸困難問題未有改善，最終未能完成賽事，無奈退賽。

積高普域因為呼吸困難狀甚痛苦，曼終未能完成賽事被迫退賽。（Twitter截圖）

積高普域咳到退賽片段：

This is how bad the conditions are in Australia/Melbourne from the #AustraliaBushfires



Dalila Jakupovic the tennis player had a coughing fit and had to forfeit the match. pic.twitter.com/BfV0iMiKB3 — ⚽️Sam⚽️ (@OzzyFutball) January 14, 2020

「我從沒有呼吸問題」

該名28歲的斯洛文尼亞的球手在賽後表示，「我真的害怕我會暈倒，所以我跪在地上，因為我不能再步行。」她強調自己並無哮喘，也從未有任何呼吸道的問題，甚至宣稱「其實我喜歡在炎熱天氣中作賽」。

積高普域稱，從未試過如此辛苦的比賽體驗，認為裁判在這個狀況下要求球手自行退賽「並不公平」，批評賽會照常進行賽事的決定，罔顧出場球手的健康，「我原本以為今天我們不會作賽，但我們並沒有選擇」。

烏克蘭球手絲慧杜蓮娜在個人社交網站，上載一張空氣污染指數嚴重的圖片，並配上「為何要等到出現一些壞事情發生才作出回應」，批評賽會的決定。

澳洲空氣勁差 球手的災難（按圖進入）

+ 4 + 3 + 2

舒拉寶娃也退賽

另外，俄羅斯美女球手舒拉寶娃（Maria Sharapova）在位於墨爾本近郊的庫揚出戰經典賽時，與對手一同退賽。

她表示空氣問題加上她本身有病在身，引起她的咳嗽，因為健康的考量，所以被迫退賽。