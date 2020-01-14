【世界盃】厄瓜多爾聘祖迪告魯夫任主帥　目標打入2022年決賽周

荷蘭名將之後祖迪告魯夫（Jordi Cruyff）去年決定不與中超球隊重慶當代力帆續約，但很快就找到新工作。 小告魯夫將會由中國越洋轉戰南美洲，但不再執教球會，晉身國家隊主帥行列，成為厄瓜多爾國家隊教頭，肩負領軍殺入2022年世界盃決賽周重任。

厄瓜多爾夫日前公布，祖迪告魯夫正式上任成為國家隊教練。球員年代曾效力巴塞隆拿、曼聯的他將會肩負帶領厄瓜多爾，打入2022年卡塔爾世界的任務。厄瓜多爾上屆世界盃外圍賽18戰僅錄得6勝2和10負的成績，10支南美國家中只派第8，未能參加於俄羅斯舉行的決賽周。

祖迪告魯夫上任厄瓜多爾教練。（路透社）

祖迪告魯夫曾效力曼聯，用上父親的14號，可惜表現一般。（Getty Images）

首戰即鬥阿根廷

祖迪告魯夫是厄瓜多爾國家隊史上第2名來自歐洲的主帥，上一任是迪拉斯高域（Dusan Draskovic，1988至1993年執教）。告魯夫執教厄瓜多爾首戰即遇上難題，當地時間3月26作客南美勁旅阿根廷。若阿根廷巨星美斯（Lionel Messi）出場的話，將會對告魯夫帶來極大考驗。

小告魯夫於巴塞隆拿出道，為巴塞攻入11球。（Getty Images）

祖迪告魯夫2009至10年在馬爾他球隊華列達擔任球員兼教練，其後先後於塞浦路斯的AEK拉亞拿卡及以色列球隊特拉維夫馬卡比擔任體育總監，2017至18年成為特拉維夫馬卡比教頭，翌季執教中超球隊重慶當代力帆，告魯夫去季中超後選擇不續約，重慶當代力帆在他帶領下2018年以第13完成賽季，去年排第10。