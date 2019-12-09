【亞冠．亞協】大埔傑志外圍賽分途出擊　香港明年或再入亞冠小組

2020年的亞洲足協盃及亞洲冠軍球會盃，明日（10日）在位於馬來西亞的亞洲足協總部進行分組賽抽籤，港超球隊和富大埔及傑志，分途在亞冠及亞協外圍賽出擊。 最矚目的是朝鮮未能獲得新一季的亞洲賽牌照，香港或因而受惠。

亞協盃及亞冠盃分組賽抽籤將在香港時間周二（10日）下午3時舉行，對於兩支香港參賽球隊而言，主要是抽出大埔所屬的亞冠外圍賽線路勝方，將進入哪個小組。和富大埔將在1月19日的外圍賽次圈，作客馬來西亞球隊吉打，若能晉級，將會在附加賽圈作客FC首爾，爭奪分組賽資格。

和富大埔領隊馮玉麟透露，球隊已覓得持有歐洲足協專業教練牌照（UEFA Pro License）的歐洲籍教練，只需辦妥手續、待亞洲足協確認便可在亞冠領軍，球隊亦會在稍後公布；而亞冠牌照方面亦已辦妥，1月將順利出戰。

和富大埔及傑志今季有機會再在亞協盃碰頭。（資料圖片／梁鵬威攝）

朝鮮消失 亞協盃東亞組無朝鮮球隊

至於參加亞協盃的傑志，原定由外圍賽次圈踢起，但根據亞洲足協早前公布的亞協盃牌照清單，關島未有任何球會申請牌照、朝鮮更是整個屬會直接在清單上「消失」，傑志已落實直接出戰外圍賽附加賽圈，對戰次圈烏蘭巴托城（Ulaanbaatar City，蒙古）對台電足球隊（中華台北）的勝方，2月19日先作客、2月26日返回主場，爭取打入分組賽。

若傑志進入分組賽，將進入東亞區所屬的I組，同組將有大同足球隊（中華台北）及鄒北記（澳門），若大埔由亞冠外圍賽出局，亦會落入這組。沒有了相對強悍的朝鮮球隊，出線資格或是兩支香港球隊之爭，傑志總經理吳凱威稱：「目標是從外圍賽打入分組賽、再爭取出線。」

朝鮮球隊4.25在應屆亞協盃打入總決賽，最後屈居次席。（資料圖片／余俊亮攝）

若朝鮮被踢走 香港或獲利

朝鮮的狀況暫時成謎，除不會出戰來年的亞協盃，連2021年擴軍的亞冠盃亦可能錯過，更可能因而造福香港。亞冠盃現行機制下，由東、西亞兩區分別排名前6的屬會，獲得相應數量的直入分組賽名額，但由2021年起，東、西亞兩區會各增加1個小組，即4個分組賽名額，分別由4個屬會獲得，意味以2019年11月底「截數」的亞洲足協屬會排名計算，東、西亞前10名的屬會，均可獲得至少1席分組賽資格。

按此東亞區排名，朝鮮排第7，原可獲1個分組賽資格；香港則排第11，僅僅錯過席位，只能有1個外圍賽資格。不過，吳凱威透露，亞洲足協人士今早雖無透及朝鮮的情況，但就指香港有機會在2021年亞冠盃，獲得1個亞冠分組賽名額，意味今季港超聯冠軍有望出戰2021年亞冠盃，惟仍需待亞洲足協以正式文件公布，方可作實。