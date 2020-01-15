【羽毛球】桃田賢斗出院今早回國　估計最快3月復出

在馬來西亞遇上車禍的羽毛球男單世界排名第一桃田賢斗，昨晚出院，並在今早搭早機回日本，相信他回國後會繼續接受治療。

25歲的桃田賢斗今早現身吉隆坡國際機場，大批傳媒追訪，但他沒有回應。桃田賢斗與助教平山優及物理治療師森本昭福一同乘搭早機回日本。回國後，相信桃田要繼續接受治療及養傷；日本羽毛球總會估計，桃田到3月才能復出。

桃田賢斗今早戴住口罩，現身吉隆坡機場。（路透社）

桃田過去周末在馬來西亞大師賽封王後，與平山優、森本昭福及工作人員搭車往機場時，發生交通意外，司機不幸逝世，桃田等4名乘客受傷送院。桃田傷勢不算嚴重，面部受傷，昨晚10時與平山優及森本昭福一同出院，先在機場酒店過一晚，今早一起搭飛機歸國。

馬來西亞羽毛球總會會長拿督斯里諾薩交代更多意外詳情，他表示桃田事發時正在睡覺，不太清楚事故原因，有待警方及消防當局調查。斯里諾薩指，桃田出院時臉部腫脹減少，傷勢大有好轉。斯里諾薩還表示，桃田受傷後說話不多，他只渴望盡快出院及回國。

斯里諾薩有問桃田，會否參與3月底舉行的大馬公開賽，但桃田沒有回答，僅以微笑回應。