【羽毛球】桃田賢斗車禍後留院觀察　日本羽總未公布出院日期

日本羽毛球「一哥」桃田賢斗與同行3人，戰畢馬來西亞大師賽後前往機場時遇上車禍，司機不幸因意外而去世，桃田在內的4人需留醫接受治療。除了馬來西亞名將李宗偉探病外，馬來西亞總理夫人亦親自探望桃田等人。

日本「一哥」桃田賢斗周末在馬來西亞賽封王後，與助教平山優﹑物理治療師森本昭福及來自英國的賽事工作人員湯馬士一同乘坐小巴前往機場，途中遇上意外，司機更不幸去世，而桃田在內的4名乘客均送院治理。

「拿督」李宗偉及馬來西亞總理夫人亦有探望桃田，李宗偉祝願傷者早日康復，透露日本隊教練表示桃田需要休養兩星期。日本總教練朴柱奉立即到院查看愛徒的傷勢外，日本羽毛球協會亦即時派人到馬來西亞處理事件，並公布各人的傷勢，雖然沒有生命危險，但需要留院觀察。

根據日本傳媒《Daily》表示，桃田在日前決定退出今周的印尼大師賽，令他改乘搭早30分鐘的客機返回日本，豈料遇上車禍。

李宗偉前赴醫院探望桃田賢斗，離開時接受訪問，祝願對方早日康復。（AP）

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桃田賢斗的面部多處受傷，而同行的兩名工作人員傷勢較桃田嚴重，分別右腿脛骨骨裂及右手前腕骨折，而日本羽協方面未有公布他們的出院日期，若有消息將盡早公布。

國際羽毛球聯會（BWF）早前發聲明交代事件，表示桃田在內的4人並無生命危險，但司機在車禍中喪生，並向該名司機的家屬表深切慰問。

馬來西亞總理夫人到醫院探望桃田賢斗。（馬來西亞國家新聞社Twitter截圖）