【澳洲山火】球星慈善賽籌逾2500萬港元　拿度為消防員球迷圓夢

本年度首個網球大滿貫澳洲網球公開賽，將於下周一（20日）掀起序幕，但澳洲的山火依然未受控制，所以費達拿﹑拿度﹑祖高域及細威等一眾球星，在澳網開賽前，特意出戰慈善賽，並籌得超過480萬澳元（約2576萬港元）的善款。

雖然澳網未有因澳洲山火而延期或取消，但山火引起的空氣污染問題嚴重，更有出戰外圍賽的球手在賽事途中呼吸困難而被迫退賽，亦有球手需要在賽事途中接受醫療暫停（Medical Timeout）。

早前在庫揚出戰表演賽的舒拉寶娃，亦因為空氣污染問題而決定退賽。（Getty Images）

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澳洲球手基域奧斯（Nick Kyrgios）希望為祖國出一分力，自去年夏天起錄得的「Aces球」將每個捐出200元，他的善舉在網球界像雪球般滾大。在當地時間周三（15日），一眾球星出席慈善賽，為澳洲山火略盡棉力，出席的球手包括費達拿﹑祖高域﹑拿度﹑細威及大坂直美等。

在澳網主場館Rod Laver內坐無虛席，一眾球星分成兩隊，由細威及禾絲妮雅琪出任隊長，上演多場雙打賽事，及後由費達拿及基域奧斯演「重頭戲」，賽事戰果當然並不重要，重要的是單單一晚的慈善賽已籌得超過480萬澳元的善款，將捐給維多利亞山火慈善基金（Victorian Bushfire Appeal），而拿度及費達拿合共捐出25萬。

一眾球星在澳網前出席慈善賽，為澳洲山火而籌款。（Getty Images）

+ 4 + 3 + 2

一眾球手在澳網開鑼前，行善順道享受網球，其中施斯柏斯在球賽中更客串充當球僮。除了一眾球星參賽外，拿度亦為球迷完成夢想，一名義務消防員在表演賽中夥拍偶像拿度出戰雙打，更成功在網前取得分數，拿度隨即上前與該名球迷相擁慶祝。

拿度與義務消防員球迷合作雙打，為球迷實現夢想。（Getty Images）

基域奧斯看見一眾球手踴躍參與慈善賽，尤其是費達拿及細威等人的支持，他坦言過去數周過得並不容易，「當我回到家鄉坎培拉時，我連外出亦有困難，所以我在早前的ATP盃盡全力出戰，希望向澳洲市民傳達一個積極及正面的訊息。」