【東京奧運】曾出戰1964年東京奧運　日本馬術選手力爭主場再出撀

奧運相隔56年回到東京，物、事、人皆非。有觀眾看兩次東奧不算稀奇，但有選手參加兩次東奧，該算奇聞，甚至奇蹟。 奇蹟或有機會出現，日本馬術聯盟公布參加選拔名單，出現法華津寬的名字。如果他脫穎而出，今夏將以79歲之齡出戰，成為歷來最年長奧運選手。綽號「爺爺之星」的法華津首次出戰奧運，正選1964年東奧。

日本馬術聯盟在17日公布有意參加東奧馬術項目名單，盛裝舞步17隊人馬之中，78歲的法華津寬及拍檔「Zazou」榜上有名。選拔期直至5月24日，法華津仍需努力爭取3個參賽資格。

法華津寬出戰倫敦奧運個人盛裝舞步，排40位。（Getty Imgaes）

法華津在日本國內譽為「爺爺之星」，一把年紀依然策馬馳騁，至今3次參加奧運。他於1964年首次出戰東京奧運的馬術障礙賽及團體賽，88年漢城（現首爾）奧運因馬匹檢疫時驗出有病毒而未能出戰。他其後成為實業家，直至2002年退休後再次練習馬術，2008年及12年分別出戰北京奧運及倫敦奧運，16年里約奧運則因「Zazou」的健康欠佳，未能參加選拔賽。

法華津寬在國內別號「爺爺之星」，希望以身作則，鼓勵同年齡的老人家。（Twitter）

若法華津如願出戰東奧，屆時將以79歲之齡成為歷來最年長奧運選手。8年前倫敦奧運，法華津當時71歲出戰個人盛裝舞步賽，成為歷來第3年長的奧運選手。