【德甲】19歲夏蘭特多蒙特地標戰救世　曼聯球迷：這是很大的創傷

挪威前鋒夏蘭特（Erling Haaland）上半季在薩爾斯堡22戰攻入28球的表現，令今冬曾掀起一場「夏蘭特爭奪戰」，這位19歲射手最終沒有加盟曼聯而選擇了多蒙特。 德甲歇冬後首輪賽事，多蒙特作客奧格斯堡，在主將馬高列奧斯（Marco Reus）演出低迷之下，夏蘭特挺身作救世主，僅用20分鐘就完成帽子戲法。多蒙特球迷看到了他們的「新利雲杜夫斯基」，曼聯球迷卻只能痛罵管理層無能。

作客奧格斯堡的多蒙特，儘管查頓辛祖（Jadon Sancho）、杜根夏薩特（Thorgan Harzard）等表現活躍，但隊長馬高列奧斯多次門前失機、後防表現亦欠佳，到55分鐘已落後至1：3，主帥法夫利在56分鐘即以夏蘭特入替右閘比薛斯基，「蜜蜂兵團」隨即變陣，以這名1.93米高的中鋒為進攻核心，夏基美後移出任右閘。

僅3分鐘後，夏蘭特僅是第2次觸球，就接應辛祖傳送切入禁區左側，靈巧地左腳射遠柱入網，追成2：3。德甲地標戰只是4分鐘就取得首個入球，夏蘭特沒有忘形慶祝，而是隨即衝前撿起皮球，揚手示意隊友一同返回中圈，盡快開波。

馬高列奧斯演出在水準以下，多次門前失機。（路透社）

其實夏蘭特也許是不急於慶祝－－因為入球陸續入來。2分鐘後，突破越位的辛祖接應侯曉斯長傳，擺過門將盧菲後射入空門，扳平成3：3。極力站穩陣腳的奧格斯堡還是無法應付變陣後的多蒙特，70分鐘，「蜜蜂兵」再一次突破越位，杜根夏薩特接應長傳擺過出迎的盧菲後，大方交予夏蘭特門前射入，反超至4：3。79分鐘，夏蘭特再接應列奧斯直傳殺入禁區，在兩名守衛追截下再射破盧菲十指關，完成帽子戲法，亦令多蒙特以5：3反勝對手，全取3分。

艾寧夏蘭特的夢幻地標戰：

+ 3 + 2

平奧巴美揚紀錄 曼聯球迷心碎

夏蘭特的20分鐘帽子戲法瞬即登上各大傳媒體育新聞頭條，他亦締造多項數據－－首先是成為繼奧巴美揚之後，另外一位在處子戰連中三元的多蒙特球員，無獨有偶，奧巴美揚在2013年演多蒙特處子戰時，對手同為奧格斯堡、亦同樣穿17號球衣；另一項數據，則是這位19歲鋒將今季（2019/20）出戰過的4項球會賽，包括奧地利超聯、奧地利足總盃、歐聯及德甲，已全數上演過帽子戲法。

夏蘭特拿走皮球，作為多蒙特處子戰上演帽子戲法的紀念品。（@ErlingHaaland/twitter）

如此驚人的演出，多蒙特球迷固然大讚這位2000萬歐元的收購相當超值，但另邊廂的曼聯球迷則不太高興，畢竟曼聯曾相當接近簽入夏蘭特，而近日盛傳的會加盟「紅魔鬼」的士砵亭中場般奴費南迪斯（Bruno Fernandez）亦遇上阻滯，葡萄牙電視台TVI24指，士砵亭不願降低6500萬歐元要價、曼聯亦不願付出超過5000萬歐元，令交易暫未有進展。

曼聯球迷在twitter上的反應可謂相當入肉：