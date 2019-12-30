【德甲】多蒙特搶贏曼聯　夏蘭特投蜜蜂兵團簽約至2024年

在今季歐聯表現令人眼前一亮的奧地利球隊薩爾斯堡，前場的3大主力亦成為歐洲各大豪門的獵物，其中南野拓實已被利物浦羅致。薩爾斯堡的鋒將艾寧夏蘭特成為另一名離隊的球員，該名年青的挪威箭頭決定登陸德甲，加盟多蒙特。

在今季發光發亮的前鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland），代表奧地利勁旅薩爾斯堡展示超強的入球能力，在歐聯分組賽連續5場有「士哥」，並攻入8球，使夏蘭特的名字被外界留意。

夏蘭特憑突出表現，使他的名字與不少歐洲豪門球會如曼聯等球會扯上關係，更一度傳出他前往曼徹斯特，但曼聯主帥蘇斯克查隨即澄清傳聞。

艾寧夏蘭特今季表現突出，獲多間歐洲大球會的青睞。（資料圖片）

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夏蘭特在云云大球會中，未有選擇英格蘭，決定加盟德國的「蜜蜂兵團」多蒙特，並簽約至2024年。多蒙特透過官方網站公布消息，該名19歲的挪威前鋒將於明年1月3日正式加盟，並參與球隊的訓練營。夏蘭特亦透露自己急不及待在能夠容納超過8萬球迷的西法倫球場中獻技，「當我一開始與多蒙特接觸時，我深明自己希望來到這裏效力，我十分期待在西法倫球場與一眾多蒙特球迷見面，並在他們面前展示實力」。

多蒙特的行政總裁華斯基（Hans-Joachim Watzke）表示，盛讚夏蘭特的入球能力，並有信心協助夏蘭特的生涯更上一層樓。

夏蘭特決定加盟多蒙特，並簽約2024年。（多蒙特官方Twitter截圖）

薩爾斯堡前線繼續「被拆骨」，夏蘭特繼日籍的南野拓實，成為第2名被挖角的前線球員，鋒線三大主力只剩下韓國的黃喜燦續在陣中，但盛傳狼隊對該名韓國鋒將甚有興趣，或許在冬季轉會窗出價求購，成為下一名離開薩爾斯堡的球員。

盛傳狼隊對韓國前鋒黃喜燦有興趣，或成為第3名被挖角的薩爾斯堡球員。（資料圖片）

冬季焦點轉會（按圖放大）