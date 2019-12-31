【轉會】夏蘭特拒絕曼聯選擇多蒙特　經理人拉奧拿解釋背後原因

挪威新星艾寧夏蘭特最終情歸多蒙特，拒絕曼聯，有指是經理人拉奧拿「獅子開大口」，要求過高的佣金。不過，拉奧拿接受英國傳媒訪問時否認與曼聯執行副主席活華特不和，直言曼聯是跟夏蘭特直接溝通最多的球會，但夏蘭特最終覺得多蒙特更適合。

多蒙特日前宣布從薩爾斯堡簽入射手艾寧夏蘭特，簽約4年半，據報轉會費2000萬歐元，其年薪超過800萬歐元；還有外媒指，多蒙特向經理人拉奧拿（Mino Raiola）支付了1500萬歐元佣金，並向艾寧夏蘭特的父親支付1000萬歐元。

夏蘭特決定加盟多蒙特，並簽約2024年。（多蒙特官方Twitter截圖）

有英國傳媒透露，19歲的艾寧夏蘭特沒有選擇曼聯，因為曼聯拒絕滿足拉奧拿高昂的佣金，曼聯的執行副主席活華特更與拉奧拿不和。不過，拉奧拿接受英國《每日電訊報》訪問時澄清：「我不知是否曼聯向傳媒透露，但如果他們以此為藉口去掩蓋自己錯失夏蘭特的話，我覺得失望及奇怪。」

多蒙特列出夏蘭特的數據。（多蒙特官方Twitter截圖）

拉奧拿還澄清，他跟活華特關係良好，「我跟活華特沒有不和，我們之間進行的是正常談判，只是球員選擇了另一條路。如果他們要找個人負責的話，沒有問題，就找我吧，總之最後球員開心就好了。夏蘭特透過一個正常的程序，作出了他的選擇。」

拉奧拿曾向英國《天空體育》提及，不解為何人人只談曼聯，因為總共有12間球會對夏蘭特有興趣，但他表示曼聯是最積極的一間，他說：「與夏蘭特直接聯繫得最多的球會是曼聯。不過，他明顯覺得在職業生涯的這個時候去曼聯，並不合適。他拒絕了其他球會，選擇了多蒙特。其實當你只是19歲時，或者英超不是你的第一選擇。」

艾寧夏蘭特今季表現突出，獲多間歐洲大球會的青睞。（資料圖片）

艾寧夏蘭特今年初才由莫迪轉投薩爾斯堡，今季在歐聯表現突出，6場分組賽攻入8球，故獲多間大球會垂青。艾寧夏蘭特跟莫迪時曾跟現任曼聯領隊蘇斯克查合作，但蘇斯克查最終未能說服到他加盟。

拉奧拿（圖）否認就夏蘭特的轉會而跟曼聯執行副主席活華特不和。（資料圖片）

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