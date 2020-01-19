【伊朗誤擊烏航】亞洲足協擬禁賽　伊朗4球會要脅退出亞冠

本月11日發生的伊朗以導彈誤擊烏克蘭客機事件，造成176人死亡，引發外界對伊朗安全問題的疑慮。除了多間航空公司宣布改變飛行航道，影響亦波及足球界。 包括《BBC》內多間媒體報道，亞洲足協將禁止伊朗在國內舉辦亞洲聯賽冠軍盃等國際賽，伊朗方面對此強烈不滿，參與亞冠的4支球會均要脅退賽。

倘伊朗被禁止在主場作賽，受影響的除3月再次展開的世界盃外圍賽，最首當其衝的則是亞冠盃。周二（21日）即將上演的兩場亞冠盃外圍賽次圈賽事，兩支伊朗球會艾斯迪格拿（Esteghlal）及沙干多（Shahr Khodro FC）均會在主場作賽；珀斯波利斯（Persepolis）及沙巴罕（Sepahan SC）則會由2月起出戰分組賽。

今年1月8日，烏克蘭國際航空客機PS-752航班，自伊朗德黑蘭起飛後不久遭伊朗導彈誤擊，機上176人全部身亡。（路透社）

伊朗或要轉到中立場舉行國際賽。（資料圖片／袁志浩攝）

伊朗足總：若實施禁令 4亞冠球會將退賽

雖然亞洲足協尚未正式公布禁令，但伊朗足總已在周五（17日）收到AFC信件，信中要求伊朗將所有球會國際賽移師至中立場舉行。伊朗足總未有透露亞洲足協的決定是否關乎誤擊客機一事，但足總對此表示強烈不滿，直指AFC禁止伊朗在國內舉辦國際賽事的決定「違法」，足總主席巴雲特（Heidar Baharvand）稱，周日與4支參與亞冠盃的球會領隊商討後，「一致決定反對（亞洲足協的）決定」。

巴雲特表示：「伊朗足總、球會及官員都一致反對（禁令），亦會全力反抗。我們一定要主辦賽事，這是屬於我們人民的權利。」他更透過傳媒稱，若亞洲足協不收回禁令，4支參加亞冠盃的伊朗球會都會退出應屆賽事，柏斯波利斯行政總裁Mohammad Hassan Ansarifard更稱「在中東及西亞，沒有比伊朗更安全的地方」。

伊朗足總又指，伊朗體育局已採取合符亞洲足協要求的保安措施。亞洲足協將在今日召開會議，作最後決定。

香港足球代表隊去年9月在世界盃亞洲區外圍賽主場迎戰伊朗，以0：2告負。（資料圖片／李澤彤攝）

亞洲足協將公布最後決定 港隊3月或轉至中立場鬥伊朗

由於伊朗及香港均身在世界盃亞洲區外圍賽C組，香港球迷最關心的，必然是3月26日港隊作客伊朗一戰會否受影響。目前暫未知道亞洲足協會否針對伊朗代表隊的國際賽事作主場禁令，但伊朗通訊社《Tasnim》指，原定在德黑蘭舉行的世界盃外圍賽亦可能受影響，包括伊朗3月26日對香港及6月4日對巴林，均可能要轉到中立場舉行。

伊朗局勢緊張對世界體壇影響不輕，多支英超球會及美國男子國家隊都取消到中東集訓；去年伊朗亦因長年禁止當地女性進入球場觀賽，遭國際足協多次警告禁賽，才在年底主場對柬埔寨一戰作讓步。