【UFC 246】McGregor超強勢回歸　40秒擊倒Cowboy奪2016年後首勝

麥佳格（Conor McGregor）回來了，而且是凱旋回歸。 這位惡名昭彰的愛爾蘭籍MMA（綜合格鬥）拳手，周日於美國拉斯維加斯舉行的UFC 246證明自己仍未「玩完」，僅花40秒就輕鬆擊敗「牛仔」舒龍（Donald "Cowboy" Cerrone），取得2016年後首勝。

麥佳格開戰不久就與舒龍纏鬥，但數次用膊頭擊中「牛仔」臉部，稍稍拉開一點距離後，即時膝撞舒龍右臉乘勢鬆脫。已35歲的「Cowboy」臉部受到多次重擊，此時已經流血，只能與麥佳格保持距離，他作出過的攻擊就只有一記側踢，被麥佳格輕鬆擋住之後，「牛仔」的惡夢就開始了。

舒龍這一腳已是最有威脅的一擊。（Getty Images）

麥佳格擋下舒龍一腳後，即時出腳還擊，狠狠踢中對手的臉。（Getty Images）

麥佳格擋下舒龍一腳後，看準時機出腳還擊，並狠狠地踢中對手的臉部。「牛仔」中招後站不穩往籠邊後退，麥佳格得勢不饒人，即時衝前一躍用膝撞攻擊，舒龍此時完全被動，只能雙手護面。有「The Notorious」之稱的麥佳格向舒龍不停出拳，將對手打倒在地，此時已變成單方面的毒打，最終拳證出手阻止麥佳格，麥佳格在短短40秒內獲得TKO（技術性擊倒）。

【UFC 246 Conor McGregor Vs Donald Cerrone】（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

曾是UFC輕量級及羽量級雙料拳王的麥佳格，在拉斯維加斯的T-Mobile Arena的19040名觀眾前獲得勝利，賽後直言自己狀態不錯，但仍要繼續努力「重拾過去的自己」。不時口出惡言的麥佳格繼續「口臭」本色：「我會開P，我會慶祝，其他傻瓜（拳手）都會被我打倒，誰也不能阻止我。」

麥佳格見舒龍站不穩即時乘勝追擊。（Getty Images）

麥佳格40秒擊倒舒龍，最後10多秒的時間如同單方面毒打。（Getty Images）

過去3年麻煩多多

麥佳格今戰是2016年11月UFC 205擊敗艾華利斯（Eddie Alvarez）後再次獲勝，這名愛爾蘭拳手過去3年時間場外是非不絕，比賽不多，2017年拳擊賽不敵美國擊王梅韋達（Floyd Mayweather Jr.），2018年UFC 229不敵紐馬哥梅度夫（Khabib Nurmagomedov）。UFC 229輸了之後與對手陣營打架，被罰停賽6個月及50000美元。

這名拳手去年又先後因為盜竊及襲擊他人被補，最終盜竊因為受害者供詞前後有矛盾未被起訴，至於襲擊他人就被罰1000歐元了事。