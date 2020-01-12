【UFC 246】McGregor 與牛仔被番舊帳早有不和？　牛仔：沒這回事

下星期McGregor回歸UFC，對上「工作狂」牛仔Donald Cerrone。當大家提到 McGregor 的「嘴炮道」技術，牛仔說口水戰對他不怎麼樣。

Conor McGregor 能成為MMA中最引人入勝的拳手，很大的部份是因為他願意與對手進行口水戰，而且極為擅長此道。

翻查資料，幾年前McGregor 與牛仔在記者會中也有一段口水戰。當時McGregor 正要爭奪145磅的冠軍，而牛仔則正坐在他後方。在上年11月宣布他們將會於 UFC 246 真正交手時，這段歷史就被外國傳媒找出來，作為二人長期醞釀不滿的證據。

當時牛仔說155磅對McGregor來說太重了，他們體格也更壯。而McGregor就回應他，說他們太慢了，看著155磅的拳手只能看到「僵硬」。

只是牛仔說，二人並無「牙齒印」：

這就是你們媒體挖出來的炒作，僅此而已。Conor沒對我說什麼壞話，所以你得把這舊歷史掉了。 牛仔

這確實有道理，因為自從二人官宣要比賽後，平常總要說對手幾句的 McGregor顯得異常安靜，社交媒體中都只是一些練習和展示肌肉的照片。當然到了推廣拳賽的時刻，情況可能會有所改變，但即使那樣，牛仔也認為無論對手會說什麼，都對他沒有影響。

他最擅長(口水戰)了，他是最棒的。問題是如果要激怒我的話，你真的必須把格調再降低一點，例如談論我的祖母或我的孩子，然後這就是另一個層次了。你明白我在說什麼嗎？你這樣的話，我大概會在真接在酒店大堂找你算帳。 牛仔

我認為這不會一直發生。他明白這一點。我們將要比賽，他可以談論他想說的一切，但不要「低裝」。 Cerrone

牛仔一向是位受人敬重的拳手，對上一次較為激烈的賽前預熱已經是在2011年，Nate Diaz一手把他的牛仔帽打在地上那時。儘管如此，牛仔還是能有禮的保持微笑。

牛仔也沒有以 McGregor這幾年的法律問題作話題：