【東京奧運】中國U23全敗無緣奧運　小將爆新年前需交千字反思文

中國U23日前於U23亞洲賽0：1不敵伊朗，於C組成為「三零部隊」，無緣今夏舉行的東京奧運，陣中球員黃政宇爆料指隊員要在新年前交3000字反思書，檢討自身有什麼不足。

中國於今次U23亞洲賽C組首兩戰，分別以0：1、0：2為韓國及烏茲別克所敗，最後一戰面對只得1分的伊朗，踢到87分鐘被罰12碼，最後伊朗亦靠這球12碼擊敗了中國U23，使得他們在C組3戰全敗，1球未得下失4球包尾出局，東京奧運期間只能透過電視或在觀察席上感受奧運的氣氛。

中國U23無緣東京奧運。（新華社）

伊朗U23憑12碼擊敗中國U23（新華社）

U23首兩戰皆北後，中國國內口誅筆伐完全沒停過，主教練郝偉建叫球員不要到網上看有關留言，黃政宇說：「郝指導（教練）肯定也有壓力，但他不會把壓力帶給我們，一直在給我們減壓，賽會級（國際賽）的比賽心態穩定太重要了。」

黃政宇（3號）指自己在今次比賽後心態好了。（新華社）

黃政宇指自己對韓國U23一役被絕殺後徹夜難眠，之後對烏茲別克及伊朗兩場賽後都未能入睡。除了緊張之外，似乎與中國足總對U23球員的懲罰亦有關係。

效力廣州富力的黃政宇透露，一眾U23球員都要親筆手寫「反思文」，而且更要2000至3000字左右。不過，黃指出這只是首兩場的反省，他們在過農曆年前需要交上第3場的反省文。

中國U23球員爆眾將需寫千字反思書反省。（新華社）

黃政宇：出局後心態比以前好

雖然出局實在難堪，但22歲的黃政宇表示自己心態上比以前更好。廣州富力季後換帥，前南斯拉夫名宿史杜高域下台，將要面對新挑戰的黃政宇說：「雖然不知道新的（廣州富力）主教練會讓我踢什麼位置，會給我多少機會，但不能光靠政策，要直面（直接面對）競爭，每天都要有緊迫感地去提高自己的實力。」

要成為中國國腳，一定要對網上留言看得開，亦要好好承受輿論帶來的壓力，看來黃政宇已慢慢習慣面對壓力，絕對有成為中國國腳的潛質。